¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢ÃæÆü£°¡Ý£³µð¿Í¡×¡Ê£²£²Æü¡¢£Á£ç£ò£å¥¹¥¿¥¸¥¢¥àËÌÃ«¡Ë
¡¡º£µ¨½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬¡¢£²²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡£¤ï¤º¤«£±£¶µå¤Ç£¶¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¡¦´ßÅÄ¤«¤é¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Û¤Éµå°Ò¤ÏÈ´·²¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ÖµîÇ¯¤Îº£º¢¤È¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°ã¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤â¡Ö¤Þ¤À¤¤¤±¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡×¡£³Î¤«¤Ê´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤à½é¼ÂÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£