¡¡£Å£Ø£É£Ì£Å¤ÎµÌ¥±¥ó¥Á¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè£´²ó£Â£Å£Ó£Ô¡¡£Ó£Ä£Ç£ó¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä¡¡£æ£ï£ò¡¡£Õ£î£é£ö£å£ò£ó£é£ô£ù¡¡£Ð£ï£÷£å£ò£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Ó£Å£Î£Ó£Å¡¡£Ô£Ò£Õ£Ó£Ô¡×¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆî²ÌÊâ¡Ê£¶£²¡Ë¤È½ÐÀÊ¡£Âç³ØÀ¸¤é¤Ë¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡È£³¥«¾ò¡É¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï£Ó£Ä£Ç£ó¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÃÄÂÎ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£µÌ¤Ï¡ÖÂç³Ø»þÂå¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤ÈÆü¡¹ÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¿´¹½¤¨¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡¢¤¤¤«¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ë¤«¡×¤È£³¤Ä·Ç¤²¡¢³ØÀ¸¤Ø¡ÖÏÀÍýÅª¤Ø¹Í¤¨¤ë¤ÈÌ´¤òÃ£À®¤¹¤ëÆ»¤Ø¶á¤Å¤¯¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£