º£°æÈþ¼ù¡Öº£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¶»¤¬ÄË¤¤¡×Ä¹½÷¤Î¸ÀÍÕÌÀ¤«¤¹¡Ö¿´¤ÎÃæ¤¬¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Îº£°æÈþ¼ù¡Ê62¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡¦ÎÓ½¤¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Öº£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¶»¤¬ÄË¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¹½÷¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï2012Ç¯¤ËÉ×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡Ê64¡Ë¡¢10ºÐ¤ÎÌ¼¤È¥í¥ó¥É¥ó¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÄ¹½÷¤Ï¹Ô¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£°æ¤ÎÀâÆÀ¤ÇÇ¼ÆÀ¡£ÅÏ±Ñ¤ËÈ÷¤¨¡ÖÆüËÜ¤Ç°Ü¤Ã¤¿³Ø¹»¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ò¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ½é¤Ë»»¿ô¤Ç±Ñ¸ì¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç³Ø¹»¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¡Èº£Æü¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡É¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÊ¹¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÈÉáÄÌ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤µ¡É¤Ã¤Æ¡¢º¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤¢¤ë»þ¡È¤À¤Ã¤Æ¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦»ä¡¢º£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¶»¤¬ÄË¤¤¡£¿´¤ÎÃæ¤¬¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¿§¡¹ÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Èà½÷¤¬¸þ¤³¤¦¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤¯É÷¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Èà½÷¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹½÷¤Ïº£¤Ï¤â¤¦¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡¡½Î¹Ö»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ½¤¤¬¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤³¤Á¤éÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤â»ä¤â¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖÌ¼¤¬¤Þ¤º¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤Ç¸À¸ì¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËËèÆüÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Èà½÷¤Î»ëÌî¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£¡È¥Ñ¥Ñ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤âÌ¼¤â¡¢Èà¤¬»ä¤¿¤Á¤òÌµÍý¤ä¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤¦¤Á¤Ï³§¥Ñ¥Ñ¤Î±ó¿´ÎÏ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£