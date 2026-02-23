·ª»³Á°´ÆÆÄ¡¢ÂçÃ«¤ÎWBC¶ÛµÞÅÐÈÄ¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡×¡¡¡È¥È¥é¥¦¥È¤Ê¤é¡ÉÈ¯¸À¤ËÇ¼ÆÀ¡ÖÀäÂÐ¸À¤¦¡×
ÂçÃ«¤Ï¥é¥¤¥ÖBP¡õ¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ËÅÐ¾ì
¡¡2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡ÊÆüËÜ¥Ï¥àCBO¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡·ª»³»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥é¥¤¥ÖBP¤È¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¶µ¤¨»Ò¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤â´ÑµÒÀÊ¤«¤é´ÑÀï¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï2²óÅÓÃæ3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ª»³»á¤Ï2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¤é¤È¶¦¤Ë3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ìÃ¥´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£19Æü¤Ë¤Ï¡¢µÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¹ç½É¤òË¬Ìä¡£¥Ê¥¤¥ó¤ò·ãÎå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë