¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ÃæÆü£°¡½£³µð¿Í¡Ê£²£²Æü¡¦ËÌÃ«¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Îµð¿Í¤ÏÁö¤ë¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£²£²Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀïÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¡££²£±Æü¤Î½éÀï¤«¤é£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç£³ÅðÎÝ¡£¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤âÁ¯¤ä¤«¤ËÍí¤á¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£¡ÖºîÀï¤ÎÉôÊ¬¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÏÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºòÇ¯¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£²²ó£²»à°ìÎÝ¡£º´¡¹ÌÚ¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÂç¤¤¯¼è¤ê¡¢Êá¼ê¤¬Êáµå¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¥Ç¥£¥ì¡¼¥É¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÇÆóÅð¤ò·è¤á¤¿¡£Êá¼ê¤¬Åêµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÁö¼Ô¤Ø¤ÎÃí°Õ¤¬°ì½Ö¡¢´Ë¤¯¤Ê¤ë¥¹¥¤ò¤Ä¤¯ºîÀï¡£ÅðÎÝ¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡£¶²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï±ºÅÄ¤¬ÆóÅð¡££·²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤ÏÂåÁö¤Î±§ÅÔµÜ¤¬ÆóÅð¡£¤È¤â¤Ë½éµå¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¡¢½àÈ÷ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÈÍ¦µ¤¤â¸÷¤Ã¤¿¡££²»î¹çÏ¢Â³£³ÅðÎÝ¡£¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È£µ£³ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³Ê£¿ôÅðÎÝ¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢°Õ¼±²þ³×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¹Ó´¬¡¢ÀÐÄÍ¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¿·¿Í¤Î³§Àî¤Ï£¶²óÌµ»àÆóÎÝ¤Ç¿ÊÎÝÂÇ¤Î°ì¥´¥í¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤â¥Á¡¼¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Ï¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤ÈÁª¼ê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¡£µ¡Æ°ÎÏÌîµå¡¢£±ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯ºÙ¤«¤¤¹¶·â¤¬Ãå¼Â¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë