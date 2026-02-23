µµÅÄ¶½µ£»á¡¡Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¤Î²ÎÉ±¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö²¼È¾¿È¿Ì¤¨¤Æ¤¿¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦µµÅÄ¶½µ£»á¡Ê39¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡µµÅÄ»á¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥ë¤ÎµµÅÄ¶½µ£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï²¿Ç¯Á°¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©²¶¤Ê¤ó¤«¤Î»î¹ç¤ò¤è¤¦¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¡£¼Â¤ÏÂç¥Õ¥¡¥ó¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¼È¾¿È¿Ì¤¨¤Æ¤¿µ²±¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²ñÄ¹¤Ç¤â²¼È¾¿È¿Ì¤¨¤ë¤ó¤ä¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£