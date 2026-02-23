µð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï½é°ÂÂÇ¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ¡Ö¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ÃæÆü£°¡½£³µð¿Í¡Ê£²£²Æü¡¦ËÌÃ«¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¡¢ÃæÆüÀï¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï½é°ÂÂÇ¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££²²ó£±»àÆóÎÝ¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦¶â´Ý¤ÎÆâ³Ñ¹â¤áÄ¾µå¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Íã¼ê¤ÎÁ°¤Ë¥Ý¥È¥ê¤ÈÍî¤Á¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó¡£¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é£³µå¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢£¸µåÌÜ¤ÎÄã¤áÊÑ²½µå¤òÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éº¸Á°¤Ø±¿¤ó¤À¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²ÄÉ²ÃÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Í½¹Ô±é½¬¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡££²£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½ªÎ»¸å¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤«¤é¼¼Æâ¤Ø¸þ¤«¤¤Ìó£µ£°Ê¬¤Î¥Þ¥·¥óÂÇ·â¡£Îý½¬¾ì¤ËºäËÜ¡¢Ä¹ÌîÊÔÀ®ËÜÉô»²Í¿¡¢ÌðÌîÂÇ·â½ä²ó¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢ÀèÇÚ¤Î±þ±ç²Î¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¡ÈËÜÈÖ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢»î¹ç¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£Îý½¬»î¹ç¤Ç¤ÏÌÄ¤êÊª¤Î±þ±ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ±¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÂç±þ±ç¤ò½éÂÎ¸³¡£¡Ö¡ÊÌÄ¤êÊª¤¬¡Ë¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È£²°ÂÂÇ¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ë¤â¡Ö³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬É¬Í×¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£»î¹ç¸å¤âËÌÃ«¤«¤éÆáÇÆ¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤Þ¤Ç¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡££²£³Æü¤ÏÂè£µ¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Ç¡¢³ÚÅ·¤È¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÖÂÇÀÊ¤Î·ë²Ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Ëý¿´¤»¤º¡¢ÀÐÄÍ¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»Â³¤±¤ë¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë