¡¡ºå¿À¡¦ÂçÃÝ¤¬º£½Õ½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ç¾å¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£4²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢2²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¡Ö»°¿¶¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç²¿¸Ä¤«¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡4²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¥µ¥ó¥¿¥Ê¡¢¥ª¥¹¥Ê¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÉõ¤¸¤ë¤È¡¢5²ó¤ÏÀ¾Â¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï²¼»è¤ÎÄ¥¤ê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤òÅÓÃæÎ¥Ã¦¤·¤¿º¸ÏÓ¡£¶ì¤¤·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡Ö¡Êº£Ç¯¤Ï¡Ë¤¤¤¤·Á¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÀè¤ò¤Ë¤é¤ó¤À¡£