¡¡ºå¿ÀÉÔÆ°¤Î1¡¢2ÈÖ¡¢¶áËÜ¤ÈÃæÌî¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï½é½Ð¾ì¤«¤é¤½¤í¤Ã¤Æ2°ÂÂÇ¤È¥Þ¥ë¥Á¤Î¶¥±é¤À¡£
¡¡¶áËÜ¤Ï½é²ó¤ËÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢5²ó¤Ë¤âÅê¼ê¡¦Áýµï¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¯ÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤â°¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤â¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¡£ÃæÌî¤Ï3²ó2»àÆóÎÝ¤«¤é±¦Íã¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢5²ó¤Ï¶áËÜ°ÂÂÇ¤Î¸å¤Ëº¸Á°ÂÇ¤ÇÂ³¤¡¢¤³¤Î²ó3ÆÀÅÀ¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¥«¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤Ç¡¢ÎÝ¤Ë½Ð¤¿¾õ¶·¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£¶áËÜ¤¬°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¥«¥Ê¥«¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ïº£Ç¯¤â¸×¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤ë¡£