ºå¿À¡¦À¾Í¦µ±¡¡Éü¸ª¤Ø½çÄ´£±²óÌµ¼ºÅÀ¡¡ºòÇ¯£´·î°ÊÍè¡È£±·³¡É¥Þ¥¦¥ó¥É¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤¬¼ã´³¤¢¤ë¡×
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È£±¡Ý£±£²ºå¿À¡×¡Ê£²£²Æü¡¢£Á£Î£Á¡¡£Â£Á£Ì£Ì¡¡£Ð£Á£Ò£Ë±ºÅº¡Ë
¡¡Éü¸ª¤Ø½çÄ´¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¡¦À¾Í¦µ±Åê¼ê¤¬º£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤ò£±²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£´·î£±£²Æü¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡È£±·³¥Þ¥¦¥ó¥É¡É¤Ë¡Öµå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤«¥Þ¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤È¤«¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ë»þ´Ö¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È±¦ÏÓ¡£»°²ó¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢£±»à¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¡¢Â³¤¯À¾Â¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤¿¡££²»àÆóÎÝ¤«¤é¤Ï±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¹â»û¤Î¹¥ÊÖµå¤Ëµß¤ï¤ìÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤¬¼ã´³¤¢¤ë¡×¤È¹ßÈÄ¸å¤Ë¤âºÆÅÙ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤Æ³ÎÇ§ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¡Ö±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤ÎÊÑÀ¡×¤ÇÎ¥Ã¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ãæ¤Ç¡ÖÄìÊÕ¤«¤é¤ÏÈ´¤±¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾õÂÖ¤Ï¾å¸þ¤¤À¡£¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤â°ìÈÖÅê¤²¤Æ¤ë¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡×¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê£³£µºÐ¤ÎÉü³è¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£