¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£¶µÜºê¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£±£³¡Ý£³¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£²£²Æü¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö£²£³¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢½é²ó¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£µÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢º¸±Û¤¨¤Ø¤Î°ìÈ¯¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¡£¡Ö¼ÂÀï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ï¤ê¤«¤·¥Ü¡¼¥ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£½é¼ÂÀï¤ÇÌöÆ°¤·¡¢¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤Ê»ø¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢º´Æ£µ±¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç£±¡Ý£±¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿Ä¾¸å¤ÎÌµ»àËþÎÝ¤À¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁ°ÅÄÍª¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤Æº¸ÍãÀþ¤Ø¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÆóÎÝ¾å¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡ÈÄà¤ê¥Ý¡¼¥º¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Äà¤ê¤¶¤ª¤Î±Â¤Ëµû¤¬¿©¤¤¤Ä¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¡¼¥ë¤ò´¬¤¯¿·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÖÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤À¾ÜºÙ¤Ï¡ÈÈó¸ø³«¡É¤À¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î£²£°£²£³Ç¯¤ËÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¡Ö£²£³¡×¤À¤Ã¤¿¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂå¤ï¤ëÃíÌÜ¤Î±é½Ð¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¿¹²¼¤ÎÀª¤¤¤Ï½é²ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡££¶ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸Þ²ó¤Ë¤Ï±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢¹ë²÷¤Ê°ì¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡££²»àÆóÎÝ¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é°ËÆ£¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò»ÅÎ±¤á¤Æº¸ÍãÀÊ¤Ø³Î¿®¤Î£²¥é¥ó¡£Çò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¡¢¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤â¤¦¾¯¤·¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë½¤Àµ¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³°Ìî¼éÈ÷¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ï»²ó¤Ë¤Ïº¸Íã¤«¤éÃæ·ø¤Ë²ó¤ê¡¢ÂåÂÇ¡¦°æ¾å¤ÎÃæÈô¤òÊáµå¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌµÆñ¤Ë¼éÈ÷µ¡²ñ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¡Ö¥ì¥Õ¥È¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤â¡¢Î¾¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï±¦ÍãÃæ¿´¤À¤¬¡¢³°ÌîÁ´¤Æ¤ò¼é¤ë½àÈ÷¤È³Ð¸ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£´Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ê¤É¤Ç¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¼çË¤¡£¡Ö¤É¤³¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤È¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÂÇ·â¤ò¿´¤¬¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ËÜÀï¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê´ü´Ö¤Ç»Ø´ø´±¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤ë¡£