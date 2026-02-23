¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÊÄ²ñ¼°¤Ç´ú¼êÌ³¤á¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡¡¤¦¤Þ¤¯´ú¤¬¿¶¤ì¤º?Âç¾Ð¤¤¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¾Ð´é¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÆü¡¡ÊÄ²ñ¼°¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥Ù¥í¡¼¥Ê¸ÞÎØ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÊÄ²ñ¼°¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¤«¤éÌó140¥¥íÅì¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ï¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¤Î±ß·ÁÆ®µ»¾ì¡Ö¥Ù¥í¡¼¥Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¡£À¤³¦°ä»º¤Ç¤Î¼°Åµ³«ºÅ¤Ï¸ÞÎØ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ä¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Àª¤ò¼çÂÎ¤Ë52¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£´ú¼ê¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¿¹½Å¹Ò¡Ê25¡á¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¿¹½Å¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ºäËÜ¤Ï½ª»Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬NHKÃæ·Ñ¤Ç¤âÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ç¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ú¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ó¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ºäËÜ¤Ï´ú¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ÆÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð´é¡×¡Ö¤Þ¡¼¤¿¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²¿Çú¾Ð¤·¤Æ¤ó¤À¤í¡Á¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¾Ð´é¤·¤È¤ë¤Ê¤¢¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ê¤ó¤«Çú¾Ð¤·¤Æ¤ëºäËÜ²Ö¿¥Áª¼êw¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬Ë¤«¤ÇÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£