¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê½Ð¾ì¤»¤º¡¢º£¥¥ã¥ó¥×2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¡£33µå¤òÅê¤²¡¢ºÇÂ®¤Ï99¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.3¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º£¥¥ã¥ó¥×½é¤È¤Ê¤ë²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢5¥»¥Ã¥È·×35¥¹¥¤¥ó¥°¤Çºô±Û¤¨¤ÏÆÃÂç¤Î°ìÈ¯¤ò´Þ¤à4ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸å¤ËÂçÃ«¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆâ¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ù¤é¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¡Ö¡Ê¾¾°æ¤È¤Ï¡ËÏ¢Íí¤Ï¼è¤Ã¤¿¤ê¡ÄËÜ¿Í¤«¤é¤âÍè¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï·Ú¾É¤Ê¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾°æ¤Ï19Æü¤Ëº£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¤â¡¢21µå¤òÅê¤²¤¿»þÅÀ¤Çº¸µÓÉÕ¤±º¬¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£Æ±21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Ï¼¼Æâ¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£