¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡¢²ÚÎï¥ê¥Õ¥È¤ÇÌ¥Î»¡¢ËÌµþ¸ÞÎØÊÄ²ñ¼°¤ËÂ³¤2Âç²ñÏ¢Â³
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÆü¡¡ÊÄ²ñ¼°¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥Ù¥í¡¼¥Ê¸ÞÎØ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÊÄ²ñ¼°¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¤«¤éÌó140¥¥íÅì¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ï¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¤Î±ß·ÁÆ®µ»¾ì¡Ö¥Ù¥í¡¼¥Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¡£À¤³¦°ä»º¤Ç¤Î¼°Åµ³«ºÅ¤Ï¸ÞÎØ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê24¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡Ê33¡áÆ±¡Ë¤ÏÆü¤Î´Ý¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹ñ´ú¤ò¼ê¤ËÆþ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤Ç¥ê¥Õ¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Áª¼ê¡¢´ÑµÒ¤é¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤Ç¤â¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ä¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Àª¤ò¼çÂÎ¤Ë52¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£´ú¼ê¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¿¹½Å¹Ò¡Ê25¡á¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¿¹½Å¤Ïº£·î6Æü¤Î³«²ñ¼°¤Ç¤â´ú¼ê¤òÃ´¤¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ëºäËÜ¤Ï¿¹½Å¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿1·î¤Î·ëÃÄ¼°¤Ç´ú¼êÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÏÅßµ¨Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë24¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡£¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¤â1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤ÈÊÂ¤Ó²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶â4¸Ä¤ò´Þ¤à¥á¥À¥ë9¸Ä¤ÈÎÌ»º¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤â²áµîºÇ¹â¤Î¥á¥À¥ë6¸Ä³ÍÆÀ¤Ç¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ëÉ½¾´Âæ¤ËÆÏ¤¡¢¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡Ê24¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡Ê33¡áÆ±¡Ë¤ÏÆ±¼ïÌÜ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê31¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë3¸Ä¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢²Æµ¨¤ò´Þ¤á¤ÆÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»¥á¥À¥ë¿ô¤ò10¤È¤·¤¿¡£