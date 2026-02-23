º£°æÈþ¼ù¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤Ê¤¤¤Çµ¢¤ë¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Îº£°æÈþ¼ù¡Ê62¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡¦ÎÓ½¤¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¡¢ºÇ¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¿Í¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡Ö±Æ¶Á¤òÂô»³¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢´º¤¨¤Æ¥æ¡¼¥ß¥ó¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¶Ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï¹Ó°æÍ³¼ÂÌ¾µÁ¤Ç1975Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Ë¤«¤¨¤ê¤¿¤¤¡×¤Ç¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÄí¤ÎÈëÌ©¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£º£°æ¤Ï¡Ö¡È¤¹¤Ã¤´¤¤¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é¤¹¤Ã¤«¤ê¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Î²»³Ú¤Ë¥¤¥ó¥È¥¥¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤ÎÃæ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤È¤«¡¢¤¤é¤á¤¯Åìµþ¤È¤«¡£¤½¤ì¤³¤½¥æ¡¼¥ß¥ó¼«ÂÎ¤¬´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢½éÂÐÌÌ¤Ï¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÈó¾ï¤ËÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î³Ú²°¤Ç½éÂÐÌÌ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢º£°æ¤¬¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾¾Ç¤Ã«¤«¤é¡Ö¤¢¤ÃÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¤ªÌ£Á¹¤Î»Ò¤À¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÄ¾Î©ÉÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤ÆËÜÅö¤ËÄ¾Î©ÉÔÆ°¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤í¤¯¤ËÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤Ê¤¤¤Çµ¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸åÉ×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤«¤é¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£À¨¤¯·¯¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤ÏÃ¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²¿¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àºî¤í¤¦¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¡ÈÀäÂÐ·ù¤À¡É¤Ã¤Æ¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤À»°è¤À¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¶Ê¤ò»ä¤¬¿¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´è¤Ê¤ËÃÇ¤êÂ³¤±¤ëº£°æ¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¤¬ÅÏ±Ñ¤·ÀâÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÛÂÞ¤«¤é¤â¡Öº£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤ÏÀäÂÐ¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ìËÝ°Õ¡£¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢º£¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¸¤ã¤¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¡¢·è¤á¤¿¤é¡¢¥¬Á³ÇÏÎÏ¤¬¥¬¡Á¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Áª¶Ê¤Ï»ä¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢2013Ç¯¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬´°À®¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£