¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó½Ð±é¤ÏÍ½Äê³°¤À¤Ã¤¿¡ª à¥Ñ¥ó¥Àá¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¤ÎÅöÆüº©´ê¤Ç¼Â¸½
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¶â¥á¥À¥ë¤Î¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤¬¡¢Âç¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤ÇÅÐ¾ì¡£±Ç²è¡Ö¥«¥ó¥Õ¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥À¡×¤Î¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±éµ»¤·¡¢Âç¤¤¤Ë´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£³ê¤ê½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥ó¥À¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò£²¤Ä»ý¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤ÏÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¤¬¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Î½Ð±é¤ÏÅö½é¡¢Á´¤¯Í½Äê¤Ë¤Ê¤¯¡¢ÅöÆü¼«¤é¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥¯¤ËÃå¤¯¤È¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óºÇ½é¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤ËÁö¤ë¤³¤È¡£Èà¤Ï»ä¤ò½ËÊ¡¤·¡¢»ä¤Ï¡Ø¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÍê¤ó¤À¤ó¤À¡£Èà¤ÏÆ±°Õ¤·¡Ø»Ä¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¼çºÅ¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èà¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÇ¸å¤ËÉ¹¾å¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡×
¡¡ÅöÆü¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÂçÀ®¸ù¤Î±éµ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£