ÂçÌîË»á¡¡¹Åç¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯¡¡Ä¾µå¤ÏÎÏ¶¯¤¤¤¬NPBµå¤Î´¶³Ð¤Ë²ÝÂê
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¹Åç7¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡Ì¾¸î¡Ë
¡¡¡ÚÂçÌîË¡¡CHECK!¡ÛÀèÈ¯¤Ç2²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ä¾µå¤ËÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÅê¼ê¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´·¤ì¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ÝÂê¤â¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ÊÑ²½µå¤¬¤â¤¦°ì¤ÄÁà¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥«¡¼¥Ö¤¬ÆÀ°Õµå¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢Åê¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ÆÈ´¤±µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢NPBµå¤ÏMLBµå¤è¤ê¾¯¤·¾®¤µ¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò½Å¤Í¡¢´¶³Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Áö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÅêµå¤Î¥ê¥º¥à¡£2»à¤«¤éÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¸å¡¢¾¯¤·À©µå¤¬Íð¤ì¤¿¡£Áö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¤ÏÂ¤ò¥°¥Ã¤È¾å¤²¤ÆÅê¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áö¼Ô¤¬½Ð¤Æ¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ë¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤º¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼ã´³Âç¤¤¤¤Î¤âÆ±ÍÍ¡£¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤ÈÏÓ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£²¼È¾¿È¤ÎÆ°¤¤ÈÏÓ¡Ê¾åÈ¾¿È¡Ë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤¤¤«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤¬Âç»ö¡£¤·¤Ã¤«¤êÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åêµå¤Î°ÂÄê´¶¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¡¡¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë