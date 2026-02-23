¹Åç¡¡¿·³°¹ñ¿Í±¦ÏÓ¡¦¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯¡¡ÂÐ³°»î¹ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç2²óÎíÉõ¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤¤Åêµå¡×³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤Ø¹¥È¯¿Ê
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¹Åç7¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡Ì¾¸î¡Ë
¡¡¹Åç¤Î¿·³°¹ñ¿Í±¦ÏÓ¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯¡Ê¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡Ë¤¬½éÀèÈ¯¤ÇÂÐ³°»î¹ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ºÇÂ®152¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿Ä¾µå¤ò¼´¤Ë¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ2²ó¤òÈï°ÂÂÇ1¤Î2Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ø¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÎ¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Êµå¤â¡ËÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢NPB»ÈÍÑµå¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢·ªÎÓ¤Ë½õ¸À¤ò¶Ä¤¤¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ´À°¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢³ÑÅÙ¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£