¡Ú¸ÞÎØÊÄ²ñ¼°¡Û¥°¥é¥Ã¥Á¥§¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡ª¡¡ºäËÜ²Ö¿¥¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î´ú¼ê¡¡Æü¤Î´Ý¹ñ´ú¤ò¿¶¤ê¸ÞÎØ¤Ë¾Ð´é¤ÎÊÌ¤ì¡¡ÆüËÜ¤ÏÊÄ²ñ¼°¤â£³£´ÈÖÌÜ¡Ö£Ç£É£Á£Ð£Ð£Ï£Î£Å¡ª¡×
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡ÊÄ²ñ¼°¡Ê£²£²Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£³ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Ù¥í¡¼¥Ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¡Ú¥Ù¥í¡¼¥Ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë£²£²Æü¡á¾¾Ëö¼é»Ê¡ÛÂè£²£µ²óÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Ï£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥Ù¥í¡¼¥Ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÊÄ²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±£·Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÇ®Àï¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï¥ß¥é¥Î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«²ñ¼°¤ÈÆ±¤¸¤¯£³£´ÈÖÌÜ¤Ë¡Ö£Ç£É£Á£Ð£Ð£Ï£Î£Å¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÇÆüËÜ¡Ë¡×¤ÇÅÐ¾ì¡£ÊÄ²ñ¼°¤Î´ú¼ê¤ÎÂå¹Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¤ÇÃÄÂÎ¤È¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤È¤â¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¤¬¡¢³«²ñ¼°¤Ç´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¿¹½Å¹Ò¤È¤È¤â¤Ë¹ñ´ú¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÆþ¾ì¤·¤¿¡£ºäËÜ¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÂçÌò¤òÁ´¤¦¤·¡¢¸ÞÎØ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£´ú¼ê¤ÎÆþ¾ì¤Î¸å¤Ë¡¢³Æ¹ñÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤ÈÆþ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ê¤É´Ø·¸¼Ô£²¿Í¤ò´Þ¤à£µ£²¿Í¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñ´ú¤Î¾®´ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇÆüËÜ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿£²£´¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¡Ê¶â£µ¡¢¶ä£·¡¢Æ¼£±£²¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î£¹¸Ä¡Ê¶â£´¡¢¶ä£²¡¢Æ¼£³¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿£¶¸Ä¤Ê¤É¡¢¶õÁ°¤Î¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡£Åß¤Î¸ÞÎØ¤ÎÄÌ»»³ÍÆÀ¥á¥À¥ë¿ô¤â£±£°£°¸Ä¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¤Ë¹ï¤àµÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£