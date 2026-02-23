¹Åç¡¦Ã¤¸«¹ãÇ·²ð¡¡¡È¥Á¡¼¥àºÇ·ÚÎÌ¡É¤¬¤Ç¤Ã¤«¤¤¥×¥í1¹æ¤Ç³«Ëë1·³¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡³ÚÅ·¤«¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²ÃÆþ
¡¡¹Åç¡¦Ã¤¸«¹ãÇ·²ðÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬22Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊÌ¾¸î¡Ë¤Ë¡Ö8ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ¤È¹¥¼é¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£8²ó¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤ËµÕÉ÷¤òÀÚ¤êÎö¤¯º¸±Û¤¨2¥é¥ó¡£³ÚÅ·¤«¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤·¡¢Æâ³°Ìî¤ò¤³¤Ê¤¹¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£2²ó¤Ë¤Ïº¸Íã¼éÈ÷¤Ç¹¥¼é¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤ÉÌÜÉ¸¤Î³«Ëë1·³Æþ¤ê¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Ã¤¸«¤Ï½éËÜÎÝÂÇ¤ÎÍ¾±¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö5ÉÃ7¤Î½ÓÂ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£8²ó2»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¡£¥«¥¦¥ó¥È1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¿ù±º¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¶¯¿¶¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤ÏµÕÉ÷¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤Æº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤®¤³¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Æ¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«Æþ¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç3Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿³ÚÅ·¤Ç¤Ï1¡¢2·³ÄÌ¤¸¤ÆËÜÎÝÂÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¾Æî³Ø±¡Âç2Ç¯½©°ÊÍè¤È¤Ê¤ë°ì·â¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´î¤Ó¤Î´¶¾ð¤¬¤ï¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë76¡¢67¥¥í¤Ç¥Á¡¼¥à2ÈÖÌÜ¤Î·ÚÎÌ¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¡Êº£¤ÎÂÎ½Å¤Ï¡Ë65¡¢66¥¥í¤È¤«¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Á°Àî¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Á¡¼¥àºÇ·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£²ÁÃÍ¤¢¤ë¤Ç¤Ã¤«¤¤°ìÈ¯¤Ë¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¥Ù¥ó¥Á¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¼ÂÀï¤Ç±Ç¤¨¤ëÁª¼ê¡£¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ÎµÕÉ÷¤ÎÃæ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡º¸Íã¼éÈ÷¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡£2²ó2»à¤«¤é¾åÀîÈª¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£º£½ÕÂÐ³°»î¹ç¤Ç´û¤ËÃæ·ø¡¢±¦Íã¡¢Í··â¡¢º¸Íã¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÂÇµå¤¬Íè¤ë¤«¤òÍ½Â¬¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡£º£¥¥ã¥ó¥×Ä¾Á°¤Ë¤â¾®Àâ3ºý¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ»ý»²¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¤¹¤°¹Í¤¨¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÆ¬¤È¿´¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Îý½¬¸å¤ÎÆÉ½ñ¤òÆü²Ý¤È¤·¡¢°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤Ç¿´¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌÀÆü¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¡£³«Ëë1·³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¾¡Éé¤ÏÂ³¤¯¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÇØÈÖ¹æ69¤Îµ±¤¤ÏÃå¼Â¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë
¡¡¡þÃ¤¸«¡¡¹ãÇ·²ð¡Ê¤¿¤Ä¤ß¡¦¤³¤¦¤Î¤¹¤±¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë11·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£¹á½»µÖ¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£À¾Æî³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ22Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç³ÚÅ·Æþ¤ê¡£23Ç¯7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ø¾º³Ê¡¢24Ç¯¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢25Ç¯7·î¤ËºÆ¾º³Ê¡£25Ç¯¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î31ÅðÎÝ¡£25Ç¯¥ª¥Õ¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¹Åç°ÜÀÒ¡£1¥á¡¼¥È¥ë76¡¢67¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£