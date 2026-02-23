ÃæÆü¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¡¡¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Ä´À°½çÄ´¡ªOPÀï½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç4²ó2¼ºÅÀ
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ÃæÆü0¡½3µð¿Í¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡ËÌÃ«¡Ë
¡¡ÃæÆü¤Î¶â´Ý¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤·¡¢4²ó2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£Èï°ÂÂÇ4¤Ê¤¬¤é¡¢3»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÇ½ÎÏ¤Î°ìÃ¼¤ò¼¨¤·¡¢½çÄ´¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÊÑ²½µå¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤â¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´¶³Ð¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»î¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼ý³Ï¤Ï¡¢¤ï¤º¤«5µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÂà¤±¤¿½é²ó¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¡¦¾®ÉÍ¤òÆâ³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Çº¸¼ÙÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯±ºÅÄ¤Ë¤Ï¡¢³°³ÑÄã¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç°ì¥´¥í¡£ºÇ¸å¤Ï³§Àî¤ò¹â¤áÄ¾µå¤Çº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¤Î²ÝÂê¤Ï2²ó¡£»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î°ì¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î¸å2»àÆóÎÝ¤Ç¹Ó´¬¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿µå¤Ï´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¹â¤µ¡£¹âÄã¤Î°Õ¼±¤Èµå¼Á¤âÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È½¤Àµ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î¤ÎWBC¤ËÄ©¤à»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¾¾°æ¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºÝ¡¢º¸µÓÉÕ¤±º¬¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤Æ¹ßÈÄ¡£¾¾°æ¤¬½Ð¾ì¼Âà¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶â´Ý¤¬ÂåÂØÁª¼ê¤Î¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¶â´Ý¤Ï¡Ö¤â¤·¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ÊÅòß·¡¡ÎÃ¡Ë