¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È£±¡Ý£±£²ºå¿À¡×¡Ê£²£²Æü¡¢£Á£Î£Á¡¡£Â£Á£Ì£Ì¡¡£Ð£Á£Ò£Ë±ºÅº¡Ë
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂçÌò¤Ø¹¥È¯¿Ê¤À¡£³«ËëÅê¼ê¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤Ç¤¢¤ëºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê±ºÅº¡Ë¤ËÀèÈ¯¡£º£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Ç£²²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È°ÂÄê´¶¤¢¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¡¢Ã¸¡¹¤ÈÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£º£½Õ½éÅÐÈÄ¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¤è¤¦°Â¿´´¶¡£³«ËëÅê¼ê¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤¢¤ëÂ¼¾å¤¬½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´µå¼ï¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Á´µå¼ï¤Ç¶õ¿¶¤ê¤â¼è¤ì¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂÇ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡½é²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦À¾Â¼¤ò£³µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£´äÅÄ¤Ë¤Ï£¸µåÇ´¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥«¡¼¥Ö¤ÇÅê¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤¹Ãæ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤»¤º¡×¤ÈÂÙÁ³¡£¥ª¥¹¥Ê¤òÅê¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Ç¼ÆÀ
¡¡Æó²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦ÀÖ±©¤ò¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤Ê¤É´í¤Ê¤²¤Ê¤¯£³¿Í¤ÇÎÁÍý¡£Í½ÄêÄÌ¤ê¤Î£²²ó¤òÅê¤²¡¢Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¡Ö»°¿¶¤â¤¦¤Þ¤¯Ã¥¤¨¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¼è¤êÊý¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¡£Ä¾µå¤Ïµå¾ìÉ½¼¨¤Ç£±£´£°¥¥íÂæÁ°È¾¤«¤éÃæÈ×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤½¤³¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿£³·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢ºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤ÎÅê¼ê£³´§¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò¤±¤ó°ú¡£ºÍÌÚ¤È¤È¤â¤Ëº£Ç¯¤â³«ËëÅê¼ê¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¡£¡ÖÁª¤Ö¤Î¤Ï´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ì¤Ð¸÷±É¤Ê¤³¤È¡×¤È±¦ÏÓ¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¸ª½ñ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂçÌò¤ØÃå¼Â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£