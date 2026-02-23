¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡2Ç¯ÌÜ¤Î»³ÃæÎÇ¿¿¤¬ËþÎÝÃÆ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ÖÍýÁÛ¤È¤·¤¿ÂÇµå¤¬Èô¤ó¤À¡×
¡¡¡þÎý½¬»î¹ç¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹9¡½6JR¶å½£¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡SOKKEN¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î2Ç¯ÌÜ¡¦»³Ãæ¤¬¡¢°µ´¬¤ÎÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£JR¶å½£¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢½é²ó2»àËþÎÝ¤ÇÁê¼êº¸ÏÓ¤Î½éµå¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¿¶¡£¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¤É¤è¤á¤¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö»Íµå¤Î¤¢¤È¤Ç½éµå¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤ë¤È¤³¤í¤ò¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÍýÁÛ¤È¤·¤¿ÂÇµå¤¬Èô¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï4·î17Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¡¢¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤á¤Æ¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤ÇµÏ¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤·¡¢14»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦340¡Ê50ÂÇ¿ô17°ÂÂÇ¡Ë¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¡Ö¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤¤«¤º¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ë¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Ï¢Æüµï»Ä¤ê¤ÇÃÃÏ£¤ËÎå¤à¡£
¡¡°ìÎÝ¤ÎÆÜµÜ¤¬±¦É¨¤Î¸å½½»ú¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤Ç³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«ÈùÌ¯¤Ê¾õ¶·¡£¡ÖÃ¯¤«¤¬¥±¥¬¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ë¤À¤±¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¼ãÉð¼Ô¤Ë¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤³¤«¤é¥×¥í¤ÎÅê¼êÁê¼ê¤Ë¤É¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡¡¡Êºå°æ¡¡Æü¸þ¡Ë
¡¡¡þ»³Ãæ¡¡ÎÇ¿¿¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¡¦¤ê¤ç¤¦¤Þ¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë12·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ç¤Ï2Ç¯²Æ¤Ë°ìÎÝ¼ê¡¢3Ç¯²Æ¤ËÊá¼ê¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£ÀÄ³ØÂç¤ò·Ð¤Æ»°É©½Å¹©East¤Ç¤Ï24Ç¯¤Ë°ìÎÝ¼ê¤Ç¼Ò²ñ¿Í¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡£24Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡£25Ç¯4·î17Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¥×¥í1¹æ¤ò½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤Ç¥Þ¡¼¥¯¡£1¥á¡¼¥È¥ë78¡¢83¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£