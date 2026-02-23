¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26 Âè26Àá ¥ïー¥ì¥²¥à vs ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È »î¹ç·ë²Ì
¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè26Àá ¥ïー¥ì¥²¥à¤È¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î23Æü02:30¤Ë¥¨¥ê¥ó¥À¥¹¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥ïー¥ì¥²¥à¤Ï¥¢¥Î¥·¥±¡¦¥¨¥á¥ó¥¿¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥ª¥Ý¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥§¥Ã¥Ú¡¦¥¨¥ì¥ó¥Ó¥å¥ë¥°¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ï¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¡¦¥É¥°¥ì¥Õ¡ÊMF¡Ë¡¢¥È¥ë¥¬¥ó¡¦¥¢¥¶ー¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥É¥ê¥¢ー¥Î¡¦¥Ù¥ë¥¿¥Ã¥Áー¥Ë¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
39Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¥È¥ë¥¬¥ó¡¦¥¢¥¶ー¥ë¡ÊMF¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë41Ê¬¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ç¥«¥È¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥È¥ë¥¬¥ó¡¦¥¢¥¶ー¥ë¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-2¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë43Ê¬¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¡¦¥É¥°¥ì¥Õ¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¤¥é¥¤¡¦¥«¥Þ¥é¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-3¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-3¤È¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
53Ê¬¡¢¥ïー¥ì¥²¥à¤Î¥¨¥à¥é¥ó¡¦¥½¥°¥íー¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥Î¥·¥±¡¦¥¨¥á¥ó¥¿¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-3¤È2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤ë¡£
64Ê¬¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¤¥é¥¤¡¦¥«¥Þ¥é¡ÊDF¡Ë¡¢¥ëー¥È¥Ó¥Ã¥Ò¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡ÊDF¡Ë¡¢¥ä¥ê¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥Ïー¥ì¥ó¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥µー¥Ç¥é¡ÊDF¡Ë¡¢¥¢¥ê¡¦¥Þー¥Þー¥ë¡ÊDF¡Ë¡¢¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥«¥Ê¥Æ¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
73Ê¬¡¢¥ïー¥ì¥²¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ê¥¤¥»¥ó¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Þ¥ë¥ìー¡¦¥¢¥±¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
76Ê¬¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥É¥ê¥¢ー¥Î¡¦¥Ù¥ë¥¿¥Ã¥Áー¥Ë¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¹¥È¥í¥¤¥±¥ó¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
79Ê¬¡¢¥ïー¥ì¥²¥à¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥ª¥Ý¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥à¥é¥ó¡¦¥½¥°¥íー¡ÊMF¡Ë¡¢¥¤¥§¥Ã¥Ú¡¦¥¨¥ì¥ó¥Ó¥å¥ë¥°¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥Ø¥É¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥¹¥¿¥Ö¥í¥¹¡¦¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡ÊDF¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¨¥à¥Ð¥¤¥§¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
85Ê¬¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ç¥«¥È¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥È¥ë¥¬¥ó¡¦¥¢¥¶ー¥ë¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç1-4¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥ë¥¬¥ó¡¦¥¢¥¶ー¥ë¡ÊMF¡Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£
88Ê¬¡¢¥ïー¥ì¥²¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ä¥³¥Ö¡¦¥ー¥ì¥ê¥¯¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¤¥§¥ì¡¦¥Õ¥©¥Ã¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
89Ê¬¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥È¥ë¥¬¥ó¡¦¥¢¥¶ー¥ë¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¨¥ó¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ä¥ó¥µ¥Ê¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+1Ê¬¡¢¥ïー¥ì¥²¥à¤Î¥Þ¥ë¥ìー¡¦¥¢¥±¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-4¤È2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤ë¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬2-4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ïー¥ì¥²¥à¤Ï77Ê¬¤Ë¥¨¥à¥é¥ó¡¦¥½¥°¥íー¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ï60Ê¬¤Ë¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-02-23 04:41:28 ¹¹¿·