¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û2¡¦22Ç¤ÎÆü¤Ë¸×º×¤ê¡¡¿¹²¼°ìÈ¯´Þ¤à4ÂÇÅÀ¡¢º´Æ£µ±3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¡¡ºäËÜ¤È3¿Í¤Ç·×11ÂÇÅÀ
¡¡¡þÁÔ¹Ô»î¹ç¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó13¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢½é¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026¡×ÁÔ¹Ô»î¹ç¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë¤ËÎ×¤ß¡¢7²ó¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¤Ç13¡½3¤ÇÂç¾¡È¯¿Ê¤·¤¿¡£¼«¿È½é¤ÎÂåÉ½4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢5ÈÖ¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê32¡Ë¤Îºå¿ÀÀª¤¬ÌöÆ°¤·¡¢3¿Í¤Ç·×11ÂÇÅÀ¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈÌî¼ê¤Î¹çÎ®¤òÁ°¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡½Õ¤ÎÌÔ¸×º×¤ê¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¹²¼¤Î¥Ð¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤¬9ÅÀ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î5²ó2»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿4ÂÇÀÊÌÜ¡£°ËÆ£¤Î¼ºÅê¤òÇØÈÖ¹æ23¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³ÑÅÙ¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ìÌÌÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡ÎÏ´¶¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝÃæÃÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à2¥é¥ó¡£ºòµ¨¡¢¥»³¦°ì¤òÃæ¼´¤Ç¤±¤ó°ú¤·¤¿ÃË¤¬¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¤Î´ÑµÒ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿½é²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤ÏÁ°ÅÄÍª¤Î¤Þ¤óÃæÄã¤á¤òº¸ÍãÀþ¤Ø±¿¤Ö2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£°ÂÂÇ¤Ï¤È¤â¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¡¢½é¿Ø¤«¤é4ÂÇÅÀ¤ÈÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÈÄïÊ¬¡É¤ÎÌöÆ°¤Ë¤³¤ÎÃË¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¡¢40ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤Ç2´§¤Ëµ±¤¤¤¿MVPÃË¤Îº´Æ£µ±¤À¡£1ÅÀÎôÀª¤Î½é²óÌµ»àËþÎÝ¡£Á°ÅÄÍª¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á¥Õ¥©¡¼¥¯¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÆóÎÝÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î2²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÂç¹¾¤Î³°³ÑÄ¾µå¤òº¸ÍãÀþ¤Ø±¿¤Ö2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£¥È¥É¥á¤Î°ì·â¤Ï7ÅÀÍ¥Àª¤Î5²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£¾åÃãÃ«¤Î³°³ÑÄ¾µå¤Ë±Ë¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂÇµå¤ÏÃæ±Û¤¨¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç½é¤á¤Æ4ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿¸×¤ÎÂçË¤¤â5ÂÇÅÀ¤È»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤â½Ð¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÄ¹ÂÇÎÏ¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£Æü¤Ï¤½¤³¤ò½Ð¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡º´Æ£µ±¤ò¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èôµ÷Î¥¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤âÇ¼ÆÀ¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤ÉÇº¤à¡×¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»°ÎÝ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ë°Ü¤Ã¤¿Â¼¾å¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä²¬ËÜ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢»°ÎÝ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º°ÕÍßÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à±¦Íãµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¤ÏºäËÜ¤¬º¸Íã¤Ø2¥é¥ó¡£Ç¤ÎÌÄ¤À¼¡Ö¥Ë¥ã¥ó¡¦¥Ë¥ã¥ó¡¦¥Ë¥ã¥ó¡×¤È¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤ËÍ³Íè¤·¤¿2·î22Æü¤Î¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Ë¡¢¸×¤Î3¿Í½°¤¬·×11ÂÇÅÀ¤ÈË½¤ì²ó¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¿¹²¼¤¬µ¢¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢µÜºê¤Î¶õ¤Ë¤ÏÌÔ¸×¤ÎÌÔÂÇ¤ò½Ë¤¦¡¢´ñÎï¤ÊÆú¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë
¢ã13ÆÀÅÀ16°ÂÂÇ¤Ï°æÃ¼ÂÎÀ©2ÈÖÌÜ¢ä
¡¡¡û¡Ä°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤¿26»î¹çÌÜ¤Ç¡¢13ÆÀÅÀ¡¢16°ÂÂÇ¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î10Æü¹ÅçÀï¡ÊÎý½¬»î¹ç¡Ë¤Î14ÆÀÅÀ¡¢18°ÂÂÇ¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¡£¤Þ¤¿º´Æ£µ±¤Î1»î¹ç5ÂÇÅÀ¤Ï¡¢24Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡¦ÊÆ¹ñÀï¤Ç¾®±à¤¬µó¤²¤¿7ÂÇÅÀ°ÊÍè¡£WBC¥¤¥ä¡¼¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼ÂÀïÇòÀ±È¯¿Ê¤Ï¡¢06¡¢09¡¢23Ç¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç4ÅÙÌÜ¡£²áµî3ÅÙ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈµÈÃû¡É¤È¤·¤Æ¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡¢¦Ç¤ÎÆü¡¡2·î22Æü¤Î¿ô»ú¤ÎÊÂ¤Ó¤È¡¢Ç¤ÎÌÄ¤À¼¡Ö¥Ë¥ã¥ó¡¦¥Ë¥ã¥ó¡¦¥Ë¥ã¥ó¡×¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£1987Ç¯¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¶¨²ñ¤È°¦Ç²È¤Î½¸¤¤¡ÖÇ¤ÎÆü¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤¬¡ÖÇ¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤ë¹¬¤»¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Ç¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ëµÇ°Æü¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©Äê¤·¤¿¡£