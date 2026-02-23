¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¾¾°æÍµ¼ù¡¡WBC½Ð¾ìº¤Æñ¤«¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¡ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×
¡¡º¸µÓÉÕ¤±º¬¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¡¢WBC¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¸½ÃÏ19Æü¤Ëº£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢21µå¤òÅê¤²¤¿»þÅÀ¤Ç°ÛÊÑ¤òÁÊ¤¨¤Æ¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£Æ±21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Ï¼¼Æâ¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¸þ¤³¤¦¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤³¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥óÀïÅÐÈÄ¤âÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ·³¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Ð¾ì¤Ï¸·¤·¤¤¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£