¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯ÂÐºöOK¡¡Åêµå»þ´Ö¡ÈÊÑ¸¸¼«ºß¡É¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ä¤«¤Þ¤»¤Ê¤¤
¡¡¡þÁÔ¹Ô»î¹ç¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó13¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅêÂÇ¤Ç°ìÃÊ¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½©¤Î¶¯²½»î¹ç¤è¤ê¤ÏÃÇÁ³ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤ÏÊá¼ê¤ÎÊÖµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢ÌµÁö¼Ô15ÉÃ¡¢Áö¼Ô¤¢¤ê18ÉÃ¤Î»þ´ÖÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£ºòÇ¯11·î¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤»¤º¡¢½éÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£¤Ï2ÈÖ¼ê¤Ç2²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î´¶¤¸¤À¤È»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤ÁÂØ¤¨¤¿¡£ÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¡×¤È¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡£
¡¡3²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï»³Àî¤Ø¤Î½éµå¤ò»Ä¤ê1ÉÃ¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤ÆÅê¤¸¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¼¡¤Ï8ÉÃ¤â»Ä¤·¤ÆÅêµå¡£ºÇ¸å¤Ï»Ä¤ê5ÉÃ¤«¤éÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Åêµå¥Æ¥ó¥Ý¤¬¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë´Ù¤ë¤ÈÂÇ¼Ô¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤ÎÉý¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤¿¡£4²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤â¡¢³¤Ìî¤Ë11ÉÃ¤â»Ä¤·¤¿Áá¤á¤ÎÅêµå¤Ç»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤Ï»Ä¤ê8ÉÃ¤Þ¤Ç¤ËÂÇ¤ÄÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¤¸¤¯½éÂÎ¸³¤Î¶áÆ£¤Ï¡¢1ÂÇÀÊ¤Ë¤Ä¤1ÅÙ»È¤¨¤ë¥¿¥¤¥à¤òÍ¸úÍøÍÑ¤·¤¿¡£2²ó1»à¤ÇÁ°ÅÄÍª¤È¤Î´Ö¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¼ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤âÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¥¿¥¤¥à¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£1ÈÖ¤ò´Þ¤á¾å°Ì¤Ç¹½ÁÛ¤¹¤ë¶áÆ£¤Ï2°ÂÂÇ¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î´Ö¹ç¤¤¤ÇÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Î¾ì¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¡×¤ÈÂÐ±þÎÏ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Ï2Ê¬55ÉÃ¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ï¼éÈ÷¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤é¤º¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÄ¾¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ»¶ñ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÁá¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢Í¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿Èó¸ø³«Îý½¬¤¬¼Â¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ê¿ÀÅÄ¡¡Í¤¡Ë