2025Ç¯ Ãæ¹ñÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î¿·µ¬ÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Èæ14¡óÁý

Ãæ¹ñ¹ñ²È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶É¤¬2·î21Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î¿·µ¬ÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê14¡óÁý²Ã¤·¤Æ3²¯1700Ëü¥¥í¥ï¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á½¸Ãæ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ï1²¯6400Ëü¥¥í¥ï¥Ã¥È¡¢Ê¬»¶·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ï1²¯5300Ëü¥¥í¥ï¥Ã¥ÈÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤Ï2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ35¡óÁý¤Î12²¯¥¥í¥ï¥Ã¥È¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»º¶È¤ÏµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤ÎÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤«¤ÄÄãÃºÁÇ²½¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ÏÃø¤·¤¤À®²Ì¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë