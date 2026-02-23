ÎëÌÚµþ¹á¼ç±é¡¡¥Æ¥ìÄ«¡ÖÌ¤²ò·è¤Î½÷¡×4·î¤«¤é6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊüÁ÷¡¡¹õÅç·ëºÚ¤È¿·¥Ð¥Ç¥£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÌ¤²ò·è¤Î½÷¡¡·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡×¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£4·î´ü¤ÎÌÚÍË¸á¸å9»þÏÈ¤Ç¡ÖSeason3¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£½÷Í¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¡Ê57¡Ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤«¤é¼ç±é¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£¡Öº£¥·¥ê¡¼¥º¤â´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢Ê¸»ú¤ò»å¸ý¤ËÌ¤²ò·è»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¡ÖÆÃÌ¿ÁÜººÂÐºö¼¼¡×¤Ë¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÂè6·¸¡ÊÊ¸½ñ²òÆÉ·¸¡Ë¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£Ëã¸«ÏÂ»Ë»á¤Î¾®Àâ¡Ö·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡×¤ò¸¶ºî¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂç¿¹Èþ¹á»á¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢²áµî2¥·¥ê¡¼¥º¤È¤â¤ËÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨2·å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸½ñ¼¼¤Ë¤³¤â¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÁÒ¸ËÈÖ¤ÎËâ½÷¡×¤È¤â¤ä¤æ¤µ¤ì¤ëÊÐ¶þ¤ÇÊ¸»ú¥Õ¥§¥Á¤ÎÆ¬Ç¾ÇÉ·º»ö¡£¡ÖÊ¸»ú¤Î¿ÀÍÍ¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ç¡ÖÊÐ¶þ¤Ê´¶¤¸¤¬À¨¤¯¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌò¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿ÆùÂÎÇÉÇ®·ì·º»ö¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤Î°ÛÆ°¸å¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¹õÅç·ëºÚ¡Ê28¡Ë±é¤¸¤ë¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤ÎÇ¯²¼¾å»Ê¤È¿·¤¿¤Ë¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡Ö¹ÔÎó¤Î½÷¿À¡Á¤é¡¼¤á¤óºÍÍ·µ¡Á¡×¡Ê20Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼ç±é¤ÎÎëÌÚ¤¬¼ÒÄ¹¡¢¹õÅç¤¬Éô²¼¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤Î´Ø·¸À¤À¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö°ÒÄ¥¤ê»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¡£¹õÅç¤Ï¡Ö»ä¤¬¾å»Ê¤«¡Ä¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ª¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö½ã¿è¤ÇÅù¿ÈÂç¤Ê´¶¤¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¾å»Ê¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ÎëÌÚ¤â¡ÖÇ¯²¼¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢Ç¯¾å¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤·¤Æ´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤â¡¢Í×½êÍ×½ê¤ÇÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤òÎëÌÚ¤È¹õÅç¤Î¿·¥Ð¥Ç¥£¤¬ºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê»³Æâ¡¡·ò»Ê¡Ë
¡¡¡û¡ÄÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤Ï¡Ø¡û¡û¤Î½÷¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï°ì¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡×¡£²áµî¤Ë¤Ï¡ÖµþÅÔÃÏ¸¡¤Î½÷¡×¡Ê03¡Á13Ç¯¡Ë¤ä¡¢1·î¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÌó26Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤âÌÚÍË9»þÏÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡¡¡½¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡½¡×¤òÊüÁ÷Ãæ¡£Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¤Ë¤â¤³¤ÎÀè¤µ¤é¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥º²½¤òË¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£