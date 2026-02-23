¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÅÄÊ¥¹¬°ì»á¡¡½é¼ÂÀï¤Î¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¸×¥È¥ê¥ª²ÁÃÍ¤¢¤ë11ÂÇÅÀ
¡¡¡þÁÔ¹Ô»î¹ç¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó13¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡¡ÚÅÄÊ¥¹¬°ì¡¡»ëÅÀ¡Û3¿Í¤Ç·×6°ÂÂÇ¤Ç11ÂÇÅÀ¡£º´Æ£µ±¡¢¿¹²¼¡¢ºäËÜ¤Îºå¿ÀÀª¤Ï¡¢WBC¤òÁ°¤Ë¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óºÇ½é¤Î¼ÂÀï¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤À¤±¤Ç¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ïºòµ¨¤Î2´§²¦¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤À¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ¬¤¬Åê¼êÂ¦¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¤â·è¤·¤Æ¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ2²ó¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Î¤è¤¦¤ËµÕÊý¸þ¤Ø¤â¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¡£Áê¼êÅê¼ê¤Ï¤ª¼ê¾å¤²¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿¹²¼¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¾¡Éé¶¯¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤ÂÇ·â¤ÏÂÐÀï·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤Åê¼ê¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¹ñºÝÂç²ñ¸þ¤¤À¡£8ÈÖ¡¦ºäËÜ¤â2ÂÇÅÀ¡£Êá¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢7¡Á9ÈÖ¤Î²¼°ÌÂÇÀþ¤¬½ÐÎÝ¤·¤ÆÂçÃ«¤é¾å°Ì¤Ë²ó¤»¤ÐÆÀÅÀÎÏ¤ÏÇÜÁý¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÂÇÀþ¤Ë¡¢¤½¤ÎÂçÃ«¤äÎëÌÚ¡¢²¬ËÜ¡¢Â¼¾å¤é¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Ä¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£ÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¤ò·è¤á¤ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤Çº¤ß¤À¡£Ã»´ü·èÀï¡£¤¢¤È¤ÏËÜÈÖ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¡Ö¤½¤Î»þ¡×¤Ë¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¡£¸«¶Ë¤á¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤À¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÉ¾ÏÀ²È¡Ë