ÆüËÜÀª¡¢»Ë¾åºÇÂ¿£²£´¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¡Ä¥¹¥Î¥Ü¡Ö¶â¡×¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ö½Å¤µ°Ê¾å¤Î¤â¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¡áÆÉÇä¼èºàÃÄ¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï£²£²ÆüÌë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê¸ÞÎØ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÊÄ²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±£·Æü´Ö¤ÎÇ®Àï¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢ÆüËÜÀª¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤Ï·×£²£´¸Ä¡Ê¶â£µ¸Ä¡¢¶ä£·¸Ä¡¢Æ¼£±£²¸Ä¡Ë¤Ç¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤ä¡¢Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡Ö£²¿Í¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤ËÂç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡Ê¤ê¤¯¡ËÁª¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ÈÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¥Ú¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç£µ°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¡¢¼ºÇÔ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¸¶Áª¼ê¤Ë¡¢¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È»°±ºÁª¼ê¤¬Îå¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÇÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ´¿´î¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡££²¿Í¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÚ¸¶Áª¼ê¡££²¿Í¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤¿£·Ç¯¤Îå«¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÀª¤Ï¡¢ÃË½÷¤Ç¶â£´¸Ä¤ò´Þ¤à¥á¥À¥ë£¹¸Ä¤ÈÎÌ»º¤·¤¿¡£½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿¼ÅÄçýè½Áª¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤Ï¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜ½÷»ÒºÇÇ¯¾¯¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤ä¥³¡¼¥Á¤Î»Ù¤¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î±É´§¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡££±¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¼«¿ÈºÇ¹âÆñÅÙ¤Îµ»¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡ËÁª¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤Ï¡ÖÌ´¸«¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡££³²óÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ç½é¤á¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î¸ÍÄÍÍ¥ÅÍÁª¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤òÂç»ö¤Ë°®¤ê¤·¤á¡¢¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¤À¤·¡¢½Å¤¤¤·¡¢½Å¤µ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹âÍüº»Íå¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡Á°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥¹¡¼¥Äµ¬Äê°ãÈ¿¤ÇÆüËÜ¤¬¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¹þ¤ó¤À¹âÍüº»ÍåÁª¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡£º£Âç²ñ¤ÎÆ±¼ïÌÜ¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¼è¤Ã¤¿¥á¥À¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥À¥ë¤Ç¤¹¡×
ÃÝÆâÃÒ¹á¡ÖºÇ¹â¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×ÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¡×
¡¡¸ÞÎØ¤«¤é¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Åßµ¨ÆüËÜ½÷»Ò¤ÇºÇÂ¿¤Î£·Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤ÎÃÝÆâÃÒ¹áÁª¼ê¡Ê£´£²¡Ë¡£¡Ö¤â¤¦½½Ê¬¤È»×¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ê½ª¤ï¤êÊý¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¹â¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Ç¶ä£²¸Ä¡¢Æ¼£²¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼Ê£¹ç¤ÎÅÏÉô¶ÇÅÍÁª¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¡¢£¶²óÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÃÄÂÎ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¡¢ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¥á¥À¥ëÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¸å¡¢À²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ÞÎØ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Î²Ö¤Ó¤é£±Ëç¤¬»¶¤ë¤Þ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£Æ»È¾¤Ð¤Ç»¶¤Ã¤¿ºù¤¬¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤éËÜË¾¤Ç¤¹¡×