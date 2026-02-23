¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥í¥Ã¥¡¼¥º¿ûÌî¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ°ìÈÖ¾è¤ê¹çÎ®¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç·è°Õ¤Î39µå
¡¡»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿½éÆü¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¿ûÌî¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Î¤ó¤Ó¤ê¤»¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤²¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¾å¤²¤ÆÂç²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ39µå¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡WBC½Ð¾ì¤Ï17Ç¯¤ÎÂè4²óÂç²ñ°ÊÍè¡£21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ò¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¼Âà¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆü¤Î´Ý¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿ÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤é¤ì¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥í¥Ã¥¡¼¥º²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀ¨¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤ËµÜºêÆþ¤ê¤·¡¢¿©»ö²ñ¾ì¤Ç»Ø´ø´±¤äºäËÜ¤È°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊá¼ê¤ÎÉéÃ´¤òµó¤²¡ÖºòÆü¤âº£Æü¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î3¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¡£¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¸å¤â¼õ¤±¤¿ºäËÜ¤ÈÏÃ¤·¡Öµå¼ï¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤Ê¤¬¤é¡£»öÁ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡£¤¢¤¹24Æü¤Ë¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¡¢3·î2Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ï8Æü¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÀïÀèÈ¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î36ºÐ¡£¡Ö°ìÈÖ¤Ï»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¡£¤½¤³¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì°Ê³°¤â²¿¤«¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¹â¶¶¹¨¤äËÌ»³¡¢¼ï»Ô¤éÅê¼ê¿Ø¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¼ÁÌä¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤âÀ¤³¦°ì¤â¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÀ¨¤¤·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£²¿¤È¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£À¤³¦¤ÎÄº¤Ø¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Æ»¤·¤ë¤Ù¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë