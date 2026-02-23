ÌðÂô¡¢¥¨¥ì¥«¥·¡¢¤¿¤±¤·¤¬Øá°Í¡¡¥¿¥Þ¿Ìé¤Î¿·¶Ê¡ÖÆþ¤ê¤Þ¤¹¥·¥ê¡¼¥º£³¡ÁÃÖ¤¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Á¡×
¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¤Î¤ª¾Ð¤¤²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ý¥«¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤Î¥¿¥Þ¿Ìé¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¥½¥í¤Ç¿·¶Ê¡ÖÆþ¤ê¤Þ¤¹¥·¥ê¡¼¥º3¡ÁÃÖ¤¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Á¡×¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¥¿¥Þ¿Ìé¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç²Î¤¦Âè3ÃÆ¤ÏÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¡¢¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·µÜËÜ¹À¼¡¡Ê60¡Ë¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê79¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÇØá°Í¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤¤¡Ë¤·¤ÆÇ®¾§¤¹¤ëÁ´4¶Ê¡£¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ëQR¥³¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¤¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤âÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
1¶ÊÌÜ¤ÏÌðÂô¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÖWhile the beat goes on¡×¡£¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏµîÇ¯Êë¤ì¤Î¹ÈÇò¤Ç¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤ËÀ®¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ê¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
Æ´¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Î®¤·¤Î¥®¥¿¡¼ÃÆ¤¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤À¡£
¡ÖÌðÂô¤ÎÀ¤Âå¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ã¤ÆÉÔÎÉ¤Î²»³Ú¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¼Â²È¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥ì¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´¶³Ð¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥í¥ë¤«¤é¡Ø¥¢¥¤¡¦¥é¥ô¡¦¥æ¡¼¡¢OK¡Ù¡Ê75Ç¯¡Ë¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØE'¡Ù¡Ê84Ç¯¡Ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
ºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ÎNHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç²Î¤¦ÌðÂô¤ò¸«¤Æ³Î¿®¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤Îºî¤Ã¤¿²Î»ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡£²Î»ì¤ÎºÇ¸å¤ÎÊ¸¶ç¤¬¡ã²Î»ì¡äÀÄ½Õ¤¬¤Þ¤ÀÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤µ¡¡¤Ã¤Æ¤Í¡£¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¡¢¾¡¼ê¤Ë´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÄ½Õ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤âº£Ç¯¤Ç¥Ý¥«¥¹¥«¥¸¥ã¥ó30¼þÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤éÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢±Ê¤Á¤ã¤ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£±Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×
2¶ÊÌÜ¤Ï¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¤ÎµÜËÜ¹À¼¡¡Ê59¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÖFover Young¡×¡£²Î»ì¤Ë¡Öº£¾¬¡×¤È¡Ö·î¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£97Ç¯È¯Çä¤Î¡Öº£¾¬¤Î·î¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ï100ËüËç¶á¤¤Âç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µÒÀÊ¤Î2ÎóÌÜ¤Þ¤Ç¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÈÇä¤ìÀþ¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢²¶¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÅÛÎìÅ·¹ñ¡Ù¡Ê93Ç¯¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤ò2Îó¤Î²¶¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¤³¤ì½Ð¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤ª¤á¤¨¤Ê¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡×
¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¡¢µÜËÜ¹À¼¡¤Ø¤Î»×¤¤¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Î¡Øº£¾¬¤Î·î¡Ý¡Ù¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤À¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£¡Øº£¡¢µÜËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌë¡¢·î¸«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤Î·î¤òº£¤â¸«¤Æ²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡×
3¶ÊÌÜ¤Ï¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÖÀõÁð¥¥Ã¥É¡Ý1.0¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥ï¥ó¡Ë¡×¡£
¡Ö¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¡¢¿·½É»þÂå¤Î¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÀÂç¤ò¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤«¤é¤Î¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¿¤±¤·¤¯¤ó¡¢¥Ï¥¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾®Àâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢NHK¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀõÁð»þÂå°Ê¹ß¤Ï¤Í¡¢¤â¤¦³§¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÄÌ¤ê¤Ç¡£¤½¤ÎÁ°¤Î¿·½É¤Î¥Õ¡¼¥Æ¥ó»þÂå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤±¤·¤µ¤ó¡¢¤Þ¤ÀÌ´ÄÉ¤¤¿Í¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤¡¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀËÍ¤ÎÊÑ°¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¥ª¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ê¤³¤À¤ï¤ê¡Ë¡×
ºÇ¸å¤Î¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥®¥¿¡¼¡ª¡×¤Ç¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î¤ª¤ä¤¸¤¬Î®¤·¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÉ¨Ëí¤ÇÊ¹¤¤¤Æ°é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤â¤¦¥®¥¿¡¼»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¡£¤ª¤ä¤¸¤«¤é¡Ø¤Ê¤ó¤«¥Õ¥©¡¼¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ°æ¾åÍÛ¿å¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤¬¡ØÇò¤¤°ìÆü¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥®¥¿¡¼¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£
¡ÖÃæ³Ø¤Ë·Ú²»³ÚÉô¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¡¢Ê¸²½º×¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ó»þ¤Ë¤ä¤Ã¤ÑÀ¸°Õµ¤¤Ë¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¡Ø¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥Ó¡¼¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ä¥¥ó¥¯¥¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×
²»³Ú¤Ï¤¿¤ÀÊ¹¤¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢Ê¹¤¯»þÂå¤À¡£
¢¡¥¿¥Þ¿Ìé¡Ê¤·¤ó¤ä¡Ë1968Ç¯¡Ê¾¼43¡Ë9·î18Æü¡¢ÀÄ¿¹»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£96Ç¯¤Ë¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¡¢Âçµ×ÊÝ¥Î¥Ö¥ª¡Ê58¡Ë¡¢Ãæ»³¾Ê¸ã¡Ê54¡Ë¤È¥Ý¥«¥¹¥«¥¸¥ã¥ó·ëÀ®¡£19Ç¯¤ËÃæ»³¤¬Ã¦Âà¡£Ã´Åö¤Ï¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡£177¥»¥ó¥Á¡£76¥¥í¡£·ì±Õ·¿B¡£