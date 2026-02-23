LUNA SEA¿¿Ìð¤µ¤ó»àµî¡¡56ºÐ¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢Ç¾¼ðáç¤Ç7²ó¤Î¼ê½Ñ¡¦¼£ÎÅÂ³¤±¡ÄºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦LUNA SEA¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¡¢17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£56ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£22Æü¿¼Ìë¡¢LUNA SEA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ò2020Ç¯¤Ë´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Ç¾¼ðáç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºòÇ¯9·î¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Æ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï1970Ç¯1·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£00Ç¯5·î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐ¹õºÌ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢ 02Ç¯9·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¡¢04Ç¯8·î¤ËÂè3»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î¡¢2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¾¼ðáç¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¸øÉ½¸å¡¢ºÊ¤ÎÀÐ¹õ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö³§ÍÍ¤«¤é»ä¤Ë¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂô»³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡ÖÀèÆü¡¢É×¤Ç¤¢¤ëLUNA SEA¿¿Ìð¤Î¸½ºß¤ÎÉÂ¾õ¤¬ËÜ¿Í¤è¤ê¸ø¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤³¤Î¸ÞÇ¯´Ö¡¢¿¿Ìð¤Î¶¯¤¤¿®Ç°¤Ç¡¢Æ®ÉÂ¤Ï¸øÉ½¤»¤ºÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ì¥×¥ì¡¼¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼å²»¤òÅÇ¤«¤º¡¢²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤ºÊâ¤à¿¿Ìð¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡Öº£¸å¤È¤âÉ×ÉØ¶¦¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡11·î¤Ë¤Ï¡¢LUNA SEA¼çºÅ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡ØLUNATIC FEST.2025¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¥¸¥å¥ó¥¸¡£°¦¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¤½¤·¤ÆËÜµ¤¤ÇLUNA SEA¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿½ß»Î¡ÊSIAM SHADE¡Ë¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Îë¾Êó¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡Ö2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢7²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢56Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢3·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¸Á°¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ø¤Þ¤¿É¬¤º5¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¡Ù¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯ºÆµ¯¤ò¿®¤¸¡¢ÉÂËâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ï¡¢ËÍÃ£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤¬35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLUNA SEA¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Å¤ó¤À¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤«¤é¤âÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¾Àîµ®¶µ¤Ï¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤¨¤ÆÊÖ¿®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼¡²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡×¤Èµ¤·¤¿¡£°½¾®Ï©æÆ¤Ï¡¢ë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¿¿Ìð FOREVER FOREVER ¿¿Ìð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡IZAM¤Ï¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¡Ä¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê¸æ»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë»ö¤òËèÆü¡¢µ§¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡Äº£¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤Æ¤â¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¿É¤¤¤Ç¤¹¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤Îº²¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥È¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLUNA SEA¤È¤¤¤¦¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¥Ü¥¯¤é¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¾ð¤ò¶»¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢SHAZNA´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤ª°¦½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤¿¾Ð´é¤Ç¡Ø¤ª¡Á¡¢IZAM¤¥¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
