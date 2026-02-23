ËÌ³¤Æ»¿À·ÃÆâÂ¼Ä¹Áªµó¡¡³Ë¤Î¤´¤ß¡ÖºÇ½ª½èÊ¬¾ì¡×¤á¤°¤ê¼¡¤ÎÄ´ºº¤Ë¿Ê¤à¤«¤¬ÁèÅÀ¡¢Ä´ºº¿ä¿Ê¤Î¸½¿¦ÅöÁª
¡Ö³Ë¤Î¤´¤ß¡×¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÄ´ºº¤Ë¿Ê¤à¤«¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¸å»Ö¤Î¿À·ÃÆâÂ¼Ä¹Áªµó¤Ï¤¤Î¤¦¡¢Åê³«É¼¤µ¤ì¡¢Ä´ºº¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¸½¿¦¤Î¹â¶¶¾»¹¬»á¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁª ¸½¿¦¡¡¹â¶¶¾»¹¬»á
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤³¤ì¡Ê³Ë¤Î¤´¤ß¡Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç½èÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¿À·ÃÆâÂ¼Ä¹Áªµó¤Ï¡¢¸½¿¦¤Î¹â¶¶¾»¹¬»á¤¬¿·¿Í2¿Í¤òÂçº¹¤ÇÇË¤ê¡¢7²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¸¢¼Ô¿ô634¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Ï87.85%¤Ç¤·¤¿¡£
¹â¶¶»á¤Ï¡Ö³Ë¤Î¤´¤ß¡×¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¾ìÁªÄê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÂèÆó¡¢Âè»°ÃÊ³¬¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢·ë²Ì¡¢½èÊ¬¾ì¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤«¤Ï¤½¤Î»þ¤ÎÂ¼Ì±¤¬È½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£