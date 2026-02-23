ÎëÌÚµþ¹á¡ÖÊÐ¶þ¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡£¶Ç¯¤Ö¤êÊ¸»ú¥ª¥¿¥¯·º»ö¡¡¿·¥Ð¥Ç¥£¤Ï¹õÅç·ëºÚ
½÷Í¥ÎëÌÚµþ¹á¡Ê57¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÌ¤²ò·è¤Î½÷·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±Season3¡×¡Ê4·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÌÚÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬22Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¿Ê¸½ñ²òÆÉ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë·º»ö¤ò6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹õÅç·ëºÚ¡Ê28¡Ë¤È¿·¤¿¤Ë¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÇÈÎÜ±é¤¸¤ëÇ®·ì·º»ö¤È¡¢ÎëÌÚ±é¤¸¤ëÊ¸½ñ²òÆÉ¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë·º»ö¤¬»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¡¢18Ç¯¤È20Ç¯¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤¬¡¢19Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÇÈÎÜ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿·º»ö¤¬°ÛÆ°¤·¤¿¤½¤Î¸å¤ÎÀßÄê¡£Ê¸½ñ²òÆÉ·¸¤¬ÇÑ»ß¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ëÃæ¡¢¹õÅç±é¤¸¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¥¨¥ê¡¼¥È¡¢Ç¯²¼¤Î¾å»Ê¤¬¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡Ý¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿ÌÄ³¤Íýº»¤È¤¤¤¦·º»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÐ¶þ¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌò¡×¤È¤·¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÊ¸»ú¥ª¥¿¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿Í´Ö¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹©É×¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õÅç¤È¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¹õÅç¤µ¤ó¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¹õÅç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ö¡£¡ÖÁ°²ó¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ï»ä¤¬¿·¿Í¼Ò°÷¤Ç¡¢µþ¹á¤µ¤ó¤¬¾å»Ê¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¡£¡Ø»ä¤¬¾å»Ê¤«¡Ä¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ª¡©¡Ù¤È¡¢ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¾å»Ê¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
