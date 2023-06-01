Ãæ¹ñ¹ñÀÒÊÑ¹¹¤ÇÍÉ¤ì¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Í½ª¤ÎÈþ¡¡¶â³ÍÆÀ¤Î¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÈãÈ½¤ËËÜ²»¡ÖËèÆü³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¶â¥á¥À¥ë¤òÄÏ¤ß¡¢Êì¿Æ¤È´¶³´¤Ë¿»¤ë¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼(C)Getty Images
¡¡Àã¾å¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¡ÊÃ«°¦Î¿¡Ë¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Çº£Âç²ñ¤Ï»²²Ã¤·¤¿3¼ïÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥á¥À¥ë¡Ê¶â1¡¢¶ä2¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹õ¥¥ã¥ß»Ñ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é°¦ÍÑÉÊ¤ò¸ì¤ë¡¢¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤ÎÁÇ´é¤ò¸«¤ë
¡¡Âç²ñºÇ½ªÆü¤Ë´ÓÏ½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÉ½¾´Âæ¤ÎÄº¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£2²óÌÜ¤Î¥é¥ó¤Ç94.00ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¡¼¤Ï¡¢ºÇ½ª3²óÌÜ¤Î¥é¥ó¤Ç94.75ÅÀ¤òµÏ¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°¤Ç¤Ï¶â¿§¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ò·ë¤Ó¡¢¥¹¥¿¡¼À¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥°¡¼¡£Å¾¿È¤·¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ»²Àï¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤Ï³«ËëÁ°¤«¤é°ìÉô¤ÇÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉûÂçÅýÎÎ¤Ç¤¢¤ëJ.D.¥Ð¥ó¥¹»á¤«¤é¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°é¤Á¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¶µ°éÀ©ÅÙ¤ä¼«Í³¤È¸¢Íø¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤ò°ÎÂç¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¶¥Áè¤¹¤ë¤Ù¤¤È´ê¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤ÎÏÃ¤À¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¡¢µÕÉ÷¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥°¡¼¤ÏÀÞ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¸å¤ËÃæ¹ñ¹ñ±ÄÊüÁ÷¡ØCCTV¡Ù¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿22ºÐ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¸Ä¿ÍºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ë6¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎµÏ¿¤òÇË¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¡£¼«¤é¤Î°ÛÇ½À¤òÁÊ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤âÂÎÎÏ¤ÈÀº¿ÀÎÏ¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥°¡¼¤Ï¡¢À¤´Ö¤«¤é¤ÎÃæ½ý¤Ë²×¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÅØÎÏ¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤¿¸Ê¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ã¤ÆËèÆü³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÆü¤Ç¤µ¤¨¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¿¤á¤Ë¸Â³¦¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Á´¤Æ¤Î¶¥µ»¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤¿¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¤¤¸¤á¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¿®¡£¾õ¶·²þÁ±¤òµá¤á¤¿¥°¡¼¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]