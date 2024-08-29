¥¢¥ó¥ß¥«¡¡ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÉ×ºÊ¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡ÖÎ¹¹ÔÀè¤ÇÆ±¤¸¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÉ×ºÊ¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡¦ÎÓ½¤¡×¤Î¥²¥¹¥È¤Ï²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Îº£°æÈþ¼ù¡£¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤Ïº£°æÈþ¼ù¤µ¤ó¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¶öÁ³¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢¤¢¤ëÎ¹¹ÔÀè¤ÇÆ±¤¸¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÇSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÌë¡¢À±¶õ¥Ä¥¢¡¼¤ò²ÈÂ²¤Ç¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´É×ÉØ¤â°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯3·î¤Ë¤Ïº£°æÈþ¼ù¡¢É×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢É×¤Ç¼Â¶È²È¤Î¥»¥ª¥É¡¼¥ë¡¦¥ß¥é¡¼»á¤È¼«¿È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö½éÂÐÌÌ¤«¤é²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Î¤´É×ºÊ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£