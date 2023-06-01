¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡ÛÊÄ²ñ¼°¤¬àÀ¤³¦°ä»ºá¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤ÏºÇÂç¤Ç50Ëü±ß°Ê¾å
¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ù¥í¡¼¥ÊÈ¯¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤¬£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤Î¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å£¸»þ£³£°Ê¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï»Ë¾å½é¤á¤ÆÊ£¿ôÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ù¥í¡¼¥Ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢£²£°£°£°Ç¯Á°¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¤Î±ß·ÁÆ®µ»¾ì¡£À¤³¦°ä»º¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎò»ËÅª¤Ê·úÂ¤Êª¤À¡£²ñ¾ì¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ï¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Îµº¶Ê¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ï£¹£µ£°¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£·Ëü£´£°£°£°±ß¡Ë¤«¤é¤Ç¡¢ºÇÂç²Á³Ê¤Ï£²£¹£°£°¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£µ£³Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï¶â£µ¡¢¶ä£·¡¢Æ¼£±£²¤Î·×£²£´¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î£±£¸¸Ä¤ò¾å²ó¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£