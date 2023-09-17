¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡¡ÂçÊª¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¡Ö¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ê73¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡¦ÎÓ½¤¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡Ê64¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤À¤Ï¡¢2·î11È¯Çä¤Î²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Îº£°æÈþ¼ù¤Î40¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ösmile¡×¤Ë³Ú¶Ê¡ÖÈþ¤·¤¤¾ì½ê ¡ÁFinal Destination¡Á¡×¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£º£°æ¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¤µ¤À¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Û¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤À¤Ï¡¢º£°æ¤ÎÉ×¤Î¡ÖÉÛÂÞ¤µ¤ó¤«¤é¤âÊÌ¥ë¡¼¥È¤Ç¡¢º£°æÈþ¼ù¤Ë¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤ò²Î¤ï¤»¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ã¤Æ¡×ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤À¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉÛÂÞ¤µ¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°Õ³°¤ÊºÇ½é¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÛÂÞ¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤¬¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¸À¤Ã¤ÆÍè¤ë¤¸¤ã¤ó¡£ÉÛÂÞ¤Ã¤ÆÃ¯¤À¡©ÉÛÂÞ¤Ã¤ÆÃ¯¤À¤è¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÉÛÂÞ¤µ¤ó¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ì²ó²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¡£¤¹¤°¤Ëº£°æÈþ¼ù¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Îº£°æ¤ÈÉÛÂÞ¤Ï¡Ö¤ï¤ê¤È¥É¥é¥¤¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¶Ê¤Ø¤ÎÃíÊ¸¤Ï¡¢º£°æ¤«¤é¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤ÃíÊ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÉÛÂÞ¤«¤é¤Ï¡Ö¿§¡¹¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÉÛÂÞ¤µ¤ó¤«¤éÃíÊ¸¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡È¤µ¤À¤µ¤ó¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤¤¤Æ¤è¡£¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎåºÎï¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¥Ñ¡¼¥ó¤ÈÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç²Î¤¤¤À¤·¤Æ¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡¢Ìõ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£