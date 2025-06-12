ÄÇÌ¾µËÊ¿¡¡¼Â²È¤Î²È¶ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¤¤Ä¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆ÷¤¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄÇÌ¾µËÊ¿¡Ê61¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥é¥éLIFE¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼Â²È¤Î²È¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄÇÌ¾¤¬½é¤á¤ÆàÝàêßäÀù¤ËÄ©Àï¡£ÄÇÌ¾¤Ï¡Ö¸µ¡¹¤Í¡¢¤¦¤Á¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼²°¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×¤Î»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀÄÌÚ¿ò¹â¤«¤é¤â¡Ö¤Ø¤§¡Á¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÍÎ¼òµÊÃã¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê¸²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãë´Ö¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼²°¤µ¤ó¤Ç¤Í¡¢Ìë¤Ï¤ª¼ò¤òÃÖ¤¤¤Æ¡£¥¸¥å¡¼¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤½¤Î2³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆ÷¤¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÄÇÌ¾¤Î¼Â²È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ»°½Å¸©°Ë²ì»Ô¤Ç±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÎ¼òµÊÃã¡ÖÂçË±¡×¤È¡ÖCafe Kip's¡×¡¢Éã¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡Ä¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ßäÀù¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂÎ¸³¤Ç¡Ö¶½Ì£¤ò¤µ¤é¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤¥«¥Õ¥§¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÇÌ¾¤Ï2017Ç¯4·î¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖËÍ¤Ï52Ç¯Á°¡¢Î¾¿Æ¤Î·Ð±Ä¤¹¤ëµÊÃãÅ¹¤Î2³¬¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç°é¤Ã¤¿¡£ÄÕ¤ÎÍí¤Þ¤Ã¤¿Å¹¤Ç¥¸¥å¡¼¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢Ì¾Á°¤ò¡ØÂçË±¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£ÍÄ¤¤»þ¤«¤éàÝàê¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Åö»þ¤ÎÎ®¹Ô²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡ÖCafe Kip's¡×¤ò¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿µÊÃãÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â9·î¤Ë¡Ö17Ç¯¤Î±Ä¶È¤ËËë¤ò¹ß¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍèÅ¹¤·¤ÆÄº¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¸ü¤¯¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£