S¡¦¥Ñ¥¦¥êvs¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó »î¹çµÏ¿
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¡Û(¥ß¥ì¥ó¥È¥¢¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)
S¡¦¥Ñ¥¦¥ê 2-1(Á°È¾0-0)¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[S]¥Ï¥¦¥±¡¦¥Ð¡¼¥ë(55Ê¬)¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ(70Ê¬)
[¥Ö]¥è¥Ð¥ó¡¦¥ß¥í¥·¥§¥Ó¥Ã¥Á(62Ê¬)
<·Ù¹ð>
[S]¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥«¡¼¥ë¥¹(29Ê¬)¡¢¥Þ¥Î¥ê¥¹¡¦¥µ¥ê¥¢¥«¥¹(76Ê¬)
[¥Ö]¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È(7Ê¬)¡¢¥»¥Í¡¦¥é¥¤¥Í¥ó(54Ê¬)¡¢¥Þ¥ë¥³¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ë(75Ê¬)¡¢¥è¥Ð¥ó¡¦¥ß¥í¥·¥§¥Ó¥Ã¥Á(76Ê¬)¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ó¥Ã¥Æ¥ó¥³¡¼¥È(76Ê¬)¡¢¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥·¥å¥¿¥ë¥¯(88Ê¬)
