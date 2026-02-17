»°¸Í¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ï8»î¹ç¤Ö¤ê½é¹õÀ±¡¢AZ¤Ë¶þ¤¹¡Ä»Ô¸¶Íù²»¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â½ÐÈÖÌµ¤·
[2.22 ¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè24Àá AZ 3-1 ¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à]
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ï22Æü¤ËÂè24Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£DFËè·§ÚðÌð¤ÈDF»Ô¸¶Íù²»¤¬½êÂ°¤¹¤ëAZ¤ÈMF»°¸Í½Ø²ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢AZ¤¬3-1¤Ç¾¡Íø¡£Éé½ýÃæ¤ÎËè·§¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¬Â³¤¯»Ô¸¶¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤é¤º¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ë»°¸Í¤Ï¸åÈ¾25Ê¬¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°¸Í¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¡¢PAº¸¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£Í×½ê¤Çº¸±¦Æþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£AZ¤ÏÁ°È¾33Ê¬¤ËDF¥¦¡¼¥¿¡¼¡¦¥´¡¼¥º¤¬Éé½ý¡£»Ô¸¶¤Î½ÐÈÖ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢DF¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥À¥¤¥¯¥¹¥È¥é¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï0-0¤Î¤Þ¤ÞÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£»°¸Í¤Ï¸åÈ¾14Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ò¼ÀÁö¡£½Ä¤Ø¤ÎÆÍÇË¤Ç¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤à¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾20Ê¬¡¢AZ¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£MF¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹¤¬PAº¸¤«¤é±¦Â¤Î¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀMF¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥¹¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÃ¡¤¹þ¤à¡£ÂÔË¾¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»°¸Í¤Ï¸åÈ¾25Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò²¼¤¬¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈAZ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¸åÈ¾38Ê¬¤ËDF¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥À¥¤¥¯¥¹¥È¥é¤¬¸Ä¿Íµ»¤ÇÅ¨¿Ø¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¹ë²÷¤Ê±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ï¸åÈ¾42Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£FW¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Æ¥ë¥Û¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢FW¥ß¥é¥ó¡¦¥¾¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬²á¤®¡¢AZ¤¬¥À¥á¤ò²¡¤¹¡£GK¥¤¥¨¥ë¡¼¥ó¡¦¥º¡¼¥È¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤òºÇÁ°Àþ¤ÎFW¥È¥í¥¤¡¦¥Ñ¥í¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢AZ¤¬3-1¤Ç2Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£7°Ì¤«¤é5°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ï8»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢6°Ì¤«¤é7°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
