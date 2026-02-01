¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè26Àá £Á£Ã¥ß¥é¥ó vs ¥Ñ¥ë¥Þ »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè26Àá £Á£Ã¥ß¥é¥ó¤È¥Ñ¥ë¥Þ¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î23Æü02:00¤Ë¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥á¥¢¥Ã¥Ä¥¡¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ú¥ë¥Ó¥¹¡¦¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¡ÊDF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ú¥ì¥°¥êー¥Î¡ÊFW¡Ë¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¹¥È¥ì¥Õ¥§¥Ã¥¶¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥Þ¥Ì¥¨¥ì¡¦¥Ð¥ì¥ê¡ÊDF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
11Ê¬¡¢£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ëー¥Ù¥ó¡¦¥í¥Õ¥¿¥¹¥Áー¥¯¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¢¥ë¥É¥ó¡¦¥ä¥·¥ã¥ê¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£0-0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
60Ê¬¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥ë¥É¥Ë¥§¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥½¥ì¥ó¥»¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ë¥³¥ë¥Ã¥·¡¦¥«¥Óー¥ê¥ã¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
62Ê¬¡¢£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ú¥ë¥Ó¥¹¡¦¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥¹¥È¥é¥Ò¥Ë¥ã¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
76Ê¬¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¹¥È¥ì¥Õ¥§¥Ã¥¶¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥ä¥³¥Ö¡¦¥ª¥ó¥É¥ì¥¤¥«¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
80Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤Î¥¨¥Þ¥Ì¥¨¥ì¡¦¥Ð¥ì¥ê¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Þ¥ê¥¢ー¥Î¡¦¥È¥í¥¤¥í¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¥Ñ¥ë¥Þ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤¬0-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ï32Ê¬¤Ë¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥µ¥ì¥Þー¥«ー¥º¡ÊMF¡Ë¡¢52Ê¬¤Ë¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï48Ê¬¤Ë¥Þ¥ê¥¢ー¥Î¡¦¥È¥í¥¤¥í¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
