¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÊÄËë¡ÛÎÞ¤Î¡È¥é¥¹¥È¥é¥ó¡ÉÃÝÆâÃÒ¹á¡Ö¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë7ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤·¤¿¡×ÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÆü¡¡ÊÄ²ñ¼°¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥Ù¥í¡¼¥Ê¸ÞÎØ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¤«¤éÌó140¥¥íÅì¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÏÅßµ¨Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë24¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡£¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¤â1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤ÈÊÂ¤Ó²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡7Âç²ñÏ¢Â³7ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¤ÎÃÝÆâÃÒ¹á¡Ê42¡á¹Åç¥¬¥¹¡Ë¤Ï¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤Ç°úÂà¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ó¤À¡£14Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ½÷»Ò¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É³¦½é¤È¤Ê¤ë¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºÇ¶á¤Ï¹øÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡Ö¤½¤í¤½¤íÂà¤¯»þ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¤È25¡Á26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£7ÅÙ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ÏÅßµ¨Âç²ñ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ç4ÅÙ¡¢²Æµ¨Âç²ñ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç3ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¶¶ËÜÀ»»Ò¡Ê¸½ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ²ñÄ¹¡Ë¤ËÊÂ¤ÖÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß°ìËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î³ê¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë7ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÃÝÆâ¡£
¡¡¡ÖÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ï¡¢»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ë¥á¥À¥ë¤¬°ì¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ï¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ·Ð¸³¤¬²¿¤è¤ê¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡£¶¥µ»¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£