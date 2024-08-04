¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÊÄËë¡ÛËÙÅç¹Ô¿¿¡¡603Ê¸»ú¤Ë¹þ¤á¤¿´¶¼Õ¤È4Ç¯¸å¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¡Ö¶ÛÄ¥¤ÇÆ°ÍÉ¤·¡Ä¡×ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¶»Ãæ¤â
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÆü¡¡ÊÄ²ñ¼°¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥Ù¥í¡¼¥Ê¸ÞÎØ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¤«¤éÌó140¥¥íÅì¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÏÅßµ¨Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë24¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡£¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¤â1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤ÈÊÂ¤Ó²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙÅç¤Ïº£Âç²ñ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥â¡¼¥°¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡¢ÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¸ÞÎØ3Âç²ñ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤Ï¶ä1¸Ä¡¢Æ¼2¸Ä¡£ËÙÅç¤ÏÊÄËë¤ò¼õ¤±¡Öº£Âç²ñ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ËÍ¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë2½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£3Âç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¡¢½àÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·×²èÅª¤Ê4Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤È¡¢Ä¾Á°´ü¤«¤éÅöÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¤¹¡£ÁÛÁüÎÏ¡¢½àÈ÷ÎÏ¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤àÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ·èÃÇÎÏ¡£¤¢¤é¤æ¤ëÎÏ¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Î±¿Ì¿¤òÊ¬¤±¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2·î2Æü¤«¤é¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¡¢¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤Ç¤ÎÂÚºß¤Ï·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¡¢¶ÛÄ¥¤ÇÆ°ÍÉ¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤á¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ê¤¤´ü´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨¤È½àÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·è¾¡¤Ç¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤·¤¿½Ö´Ö¤ä¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î´¿´î¤¹¤ë»Ñ¤Ø¤Î²ù¤·¤µ¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò¸½¼Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±¿¤ä¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤ÎÂÐºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë·ë²Ì¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¤¤¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤º¡¢4Ç¯¸å¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¸þ¤«¤¦»þ¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÅØÎÏ¤È·×²èÎÏ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È3ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ÇÌ£¤ï¤¤¡¢´¶¤¸¤¿´¶¾ð¤òÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ç¯¸å¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÀÀ¤¤¤ò¤¿¤Æ¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢4Ç¯´ÖTEAM¡¡JAPAN¤¬¥â¡¼¥°¥ë³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¤±¤ó°ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ËÌµþ2022Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤â¡¢±þ±ç¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò603Ê¸»ú¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£