¡Ú·§ËÜ¶¥ÎØ¡¡ËÜ´ÖÀµÂ§¥³¥é¥à¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©¡×¡Û12R¤Ï¸ÅÀÍ¥ºî¡¡Æü¤ËÆü¤Ë¾å¾º¤ÎÀª¤¤¤Ç¤¤¤¶
¡¡ºòÇ¯Âç²ñ¤Ï6¿Í¤¬·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¶áµ¦Àª¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éº£Ç¯¤â4¿Í¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÊÌÀþ¤Ï·´»Ê¹ÀÊ¿¡¢¸¤ÉúÍ¯Ìé¤ËÃ±µ³¤Î»³¸ý·ýÌð¡£¥¹¥¿¡¼¥ë¥Ó¡¼¾Þ¤ÇÀè¼ê¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ûºê¹ÀÊ¿¤ÎÆ§¤ßÊý¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÊÌÀþ¤ËÍí¤Þ¤ì¤º¤ËÀè¼ê¤òÃ¥¤¨¤ë¤«¤â¡£
¡¡¡Ú4R¡Û·è¾¡¤Î»ñ¶â²Ô¤®¤Ï»ÖÅÄÎ¶À±¤Ç¡£¡Ö3Áö¤È¤â¾ð¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¡£µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯µ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹¥µ¤¹ç¡£¡Ê9¡Ë¡á¡Ê4¡Ë¡¢¡Ê9¡Ë¡á¡Ê1¡Ë¡¢¡Ê9¡Ë¡á¡Ê2¡ËÎ®¤·¡£
¡¡¡Ú12R¡Û¸ÅÀÍ¥ºî¤¬Æü¤ËÆü¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎG1Ìµ´§¤â¡¢º£Ç¯¤ÏºÇ½é¤Ë³Í¤ë¡£¡Ê9¡Ë¤«¤é¡Ê1¡Ë¡Ê3¡Ë¡Ê6¡Ë¡Ê7¡Ë¡Ê8¡Ë¤Î2¡¢3Ãå¡£