¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G1¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡¡ºÇ½ªÆü¡Û12RÍ¥¾¡Àï¤ÏÅòÀî¹À»Ê¡¡»Å³Ý¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆV¥´¡¼¥ë¤Ø°ìÌÜ»¶
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤ÎG1¡Ö³«Àß70¼þÇ¯µÇ°¡¡¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡×¤Ï22Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤ç¤¦23Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡½àÍ¥10R¤ò2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤ÇÀ©¤·¤¿ÅòÀî¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀä¹¥ÏÈ¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¡£Ç¼ÆÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ì¤Ð¿¤Ó¤Ï¾å°Ì¡£ºÇÄã¸Â¤Î½ÐÂ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÃÏ5²óÌÜ¤ÎG1Í¥¾¡¤Ø¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¡£ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤ÎÀè¥Þ¥¤¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ë¡£
¡¡ÂÐ¹³¤ÏÀ¾²¬¡£11R¤Ç2¥³¡¼¥¹¤«¤é¥¤¥óÁ°Âô¤òº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤ÏÍ¥¾¡Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â°ÒÄ¥¤ì¤ë¡£ÅòÀî¤¬»Å¾å¤²ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Èº¹¤·ÀÚ¤êV¤â²ÄÇ½¤À¡£¥«¥ÉÁ°Âô¤âµ¡ÎÏ¤ÏËþÅÀ¡£µ¡ÎÏÎôÀª¤ÎÊ¿ËÜ¤òÃ¡¤±¤ë¤È¹¥¾¡Éé¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¡£ÈÄ¶¶¤Ï·þ¤êº¹¤·¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤Æ°ìÈ¯¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¡ã1¡äÅòÀî¹À»Ê¡¡½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¿¤Ó¤ÏÉáÄÌ¡£½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¤ÎÊý¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£µá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É½ÐÂ¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤ÏÉáÄÌ¤¢¤ë¡£
¡¡¡ã2¡äÀ¾²¬¸²¿´¡¡¹Ô¤Â´Ø·¸¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÄêÈÄ¤¬Ãå¤¤¤Æ¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿åÌÌ¾õ¶·¤Ç¤â¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò²ó¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã3¡äÊ¿ËÜ¿¿Ç·¡¡½àÍ¥¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢°ðÅÄÁª¼ê¤Ë¤À¤¤¤Ö¹Ô¤«¤ì¤¿¡£¼ã´³²¡¤¹´¶¤¸¤Ï½Ð¤Æ¤¤¿¤±¤ÉÍ¾Íµ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã4¡äÁ°Âô¾æ»Ë¡¡¥ì¡¼¥¹Â¤¬À¨¤¯¤¤¤¤¡£Æ»Ãæ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¥°¥¤¥°¥¤¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤·¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÊý¤¬¹Ô¤±¤ë¡£
¡¡¡ã5¡äÈÄ¶¶ÐÒ²æ¡¡½àÍ¥¤Ï¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æµ¯¤³¤·¤Ç¥â¥¿¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢½ÐÂ¤È²ó¤êÂ¤Ë¤Ï¡ý¤¬ÉÕ¤¯¤·¿¤Ó¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¾¡¼¥ó¤¬¹¤¤¡£
¡¡¡ã6¡ä°ðÅÄ¹ÀÆó¡¡ÂÎ´¶¤ò´Þ¤á¤Æ½àÍ¥¤¬°ìÈÖ¡£²óÅ¾¤Î¾å¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ç¤¹¤Í¡£