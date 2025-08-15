¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¡SGÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡Û¶â»ÒÂçÊå¡¡¥×¥é¥¹»×¹Í¤ÇÁ°¿ÊÃæ¡¡¤³¤³¤ÏÁêÀ¤Î¤¤¤¤Âç²ñ
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè39²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤ÏºÇ½ªÆü¡£12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡1·î¤ÎÈÓÄÍG2Í¥¾¡Àï¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤ÆÍî¼Ö¤·¤¿¶â»ÒÂçÊå¡Ê45¡áÉÍ¾¾¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï·üÌ¿¤Î¥Þ¥·¥óÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Çº£Àá¤ÎÍ¥½Ð¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÍî¼ÖÁ°¤È¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬¾è¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í¥½Ð¤Ø¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤À¤Ã¤¿½à·è9R¤Ï8ÏÈ¤«¤éÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âºòÇ¯SG2V¤Îº´Æ£Îå¤òµÕÅ¾¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¡Íø¤À¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¡£ÆâÏÈ¤À¤Ã¤¿¤éÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÉÔÍø¤ÊÏÈÈÖ¤â¥×¥é¥¹»×¹Í¤Ç¹îÉþ¤·¤¿¡£
¡¡15¡¢24Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤¬¡ÖÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤ÏÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£Áê¼ê¤Ï¶¯¤¤¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò»ö¸Î¤Ê¤¯½ª¤¨¤ë¤À¤±¡×¡£¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ10¼þ²ó¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤ËÄ©¤à¡£