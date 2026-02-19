¡Ú·§ËÜ¶¥ÎØ¡¡G1Á´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡¡ºÇ½ªÆü¡Û12R·è¾¡Àï¤ÏÏÆËÜÍºÂÀ¡¡»ûºê¹ÀÊ¿¥Þ¡¼¥¯¤«¤é´¿´îºÆ¤Ó
¡¡º£Ç¯ºÇ½é¤ÎG1¡ÖÂè41²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â4490Ëü±ß¡Ë¤Ï·§ËÜ¶¥ÎØ¾ì¤Ç22Æü¤Î3ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ë½à·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤ç¤¦23Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë·è¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£ËÜÌ¿¤ÏÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê36¡áÊ¡°æ¡¦94´ü¡Ë¡£»ûºê¹ÀÊ¿¤ÎÈÖ¼ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢Á´ÆüËÜÁªÈ´Ï¢ÇÆ¡õ11²óÌÜ¤ÎG1Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦
¡¡¶áµ¦4¼Ö¤Ï»ûºê¤òÀèÆ¬¤ËÏÆËÜ¡½¸ÅÀ¡½»°Ã«¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ë¡£·´»Ê¤Ë¹Ó°æ¡¢¸¤Éú¤Ë¤Ï¾¾±º¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢»³¸ý¤ÏÃ±µ³¡£ºòÇ¯¤Ï»ûºê¤Ë¾è¤Ã¤¿ÏÆËÜ¤¬ÎØ³¦»Ë¾å½é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¡£»ûºê¤¬ÀèÀ©¤·ºÇ½ª¥Ð¥Ã¥¯¤ò1ËÜËÀ¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤ÈÏÆËÜ¡½¸ÅÀ¤ÎÄ¾Àþ¾¡Éé¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£¡ã3¡ä¡á¡ã9¡ä¤«¤é»ûºê¤Î»Ä¤ê¤Ç¡ã3¡ä¡ã5¡ä¡£¤½¤¦¤Ï¤µ¤»¤¸¤È1ÈÖ¼Ö¤Î·´»Ê¤¬¼«ÎÏ¤ò´ðËÜ¤Ë¥è¥³¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ìÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤ß¤¿¡£¹Ó°æ¤È¤Î¡ã1¡ä¡á¡ã2¡ä¤«¤é¡ã1¡ä¡ã3¡ä¡¢¡ã1¡ä¡ã5¡ä¡£¸¤Éú¤Ë¾è¤ì¤ë¾¾±º¤â·÷Æâ¡£¡ã1¡ä¡á¡ã4¡ä¡¢¡ã3¡ä¡á¡ã4¡ä¤È¡ã4¡ä¡ã8¡ä¡£¤´¤Á¤ã¤Ä¤¯¤ÈÃ±µ³¤Î»³¸ý¤¬°ìÈ¯·þ¤ê¡£
¡¡¡ã1¡ä·´»Ê¹ÀÊ¿¡¡»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂÀÅÄ¡Ê³¤Ìé¡Ë·¯¤¬Æ§¤ó¤À¤Î¤Ç¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡Ä¡£¼«ÎÏ¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë1ÈÖ¼Ö¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡ã2¡ä¹Ó°æ¿òÇî¡¡½é¤Î·´»Ê·¯¤Ø¡£Èà¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡£
¡¡¡ã3¡äÏÆËÜÍºÂÀ¡¡¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤ì¤Ð¡£Ï¢ÇÆ¤Ï°Õ¼±¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê´èÄ¥¤ë¤À¤±¡£»ûºê·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã4¡ä¾¾±ºÍª»Î¡¡È½ÃÇ¥ß¥¹¡£ÂÀÅÄ·¯¤ò»Ä¤»¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¸¤Éú·¯¡£Ï¢·ë¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¡ã5¡ä»ûºê¹ÀÊ¿¡¡2ÆüÌÜ¤è¤êÁ´Á³¤¤¤¤¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È²¡¤·¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£¼«ÎÏ¡£ÏÆËÜ¤µ¤ó¤ò¿¶¤êÀÚ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤¬¡¢º£¤Î´¶¤¸¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¡¡¡ã6¡ä»°Ã«¾ÂÀ¡¡»ûºê·¯¤¬À¨¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿´èÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¶áµ¦4ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã7¡ä»³¸ý·ýÌð¡¡¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤À¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¾è¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ã±µ³¡£·è¾¡¤Ë¾è¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬ËþÂ¤»¤ºÍ¥¾¡¤ò¡£
¡¡¡ã8¡ä¸¤ÉúÍ¯Ìé¡¡´Å¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¾õÂÖ¤Ï½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·°¤¯¤Ê¤¤¡£¼«ÎÏ¡£Í¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¤À¤±¡£
¡¡¡ã9¡ä¸ÅÀÍ¥ºî¡¡¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤¤¿¡£½éÆü¤È¤ÏÊÌ¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¼«Å¾¼Ö¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£Ê¡°æÀª¤Ø¡£